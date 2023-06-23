Полуниця у власному пюре: ідельна пропорція цукру для надсмачного варення

Складники:

Полуниця

Цукор

Важливо запам'ятати пропорцію для полуничного варення: цукру має бути удвічі менше, ніж ягід.

Покрокове приготування

Помийте ягоди і очистіть від хвостиків. Коли будете чистити, поділіть їх на дві частини, відібравши окремо найгарніші: середнього розміру, в міру стиглі.

Неформатні ягоди (дрібні, надто крупні, перестиглі) перебийте блендером до однорідної маси.

Додайте половину цукру від загальної кількості до полуничного пюре. Коли воно почне закипати, всипне другу частину.

Постійно помішуючи доведіть до кипіння і потім проваріть 5 хвилин.

Додайте до пюре цілі ягоди, доведіть до кипіння, проваріть 5 хвилин. Вимкніть і залиште на 2 години. Потім знову доведіть до кипіння і знову проваріть.

Розлийте по стерилізованих банках і закрутіть.