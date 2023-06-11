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Клубничное варенье за 5 минут с экономией сахара: вкусное и густое, как конфитюр

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Воскресенье 11 июня 2023 12:00
Клубничное варенье за 5 минут с экономией сахара: вкусное и густое, как конфитюр Как сварить быстрое варенье (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Клубника становится все дешевле на рынках, поэтому самое время делать вкусное, ароматное варенье. Если вы не любите часами преть на кухне, наш быстрый рецепт для вас.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на YouTube.

Составляющие:

  • Клубника или другие ягоды или фрукты - 1 кг
  • Сахар - 0,5 кг
  • Лимонная кислота - 1/3 ч. л.
  • Желфикс 2:1 - 1 упаковка (соотношение 2:1 означает, что на 2 части ягод или фруктов берем 1 часть сахара)

Пошаговое приготовление

Помойте клубнику, просушите. Очистите от хвостиков и нарежьте треть ягод на четвертинки. Остальные ягоды перемелите блендером или же просто помните мелко вилкой.

Выложите в кастрюлю пюре из клубники, добавьте туда же дольки клубники. Смешайте пакетик желфикса с частью сахара и добавьте к варенью. Можно также добавить лимонную кислоту - она сбалансирует вкус.

Доведите варенье до кипения, всыпьте оставшийся сахар. Снова доведите до кипения и проварите три минуты.

Вылейте варенье в простерилизованную банку. Переверните вверх дном, а через 5 минут снова переверните. Наше варенье готово, приятного аппетита!

Для справки: Желфикс - растительный загуститель варенья, мармелада, джема, повидла или желе. Выглядит как мелкокристаллический порошок светло-кремового цвета и содержит пектин, декстрозу, лимонную кислоту, консервант.

Раньше мы писали, можно ли есть варенье с плесенью.

Читайте также, чем можно заменить сахар в варенье.

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