Клубничное варенье за 5 минут с экономией сахара: вкусное и густое, как конфитюр

Клубника становится все дешевле на рынках, поэтому самое время делать вкусное, ароматное варенье. Если вы не любите часами преть на кухне, наш быстрый рецепт для вас.

Составляющие:

Клубника или другие ягоды или фрукты - 1 кг

Сахар - 0,5 кг

Лимонная кислота - 1/3 ч. л.

Желфикс 2:1 - 1 упаковка (соотношение 2:1 означает, что на 2 части ягод или фруктов берем 1 часть сахара)

Пошаговое приготовление

Помойте клубнику, просушите. Очистите от хвостиков и нарежьте треть ягод на четвертинки. Остальные ягоды перемелите блендером или же просто помните мелко вилкой.

Выложите в кастрюлю пюре из клубники, добавьте туда же дольки клубники. Смешайте пакетик желфикса с частью сахара и добавьте к варенью. Можно также добавить лимонную кислоту - она сбалансирует вкус.

Доведите варенье до кипения, всыпьте оставшийся сахар. Снова доведите до кипения и проварите три минуты.

Вылейте варенье в простерилизованную банку. Переверните вверх дном, а через 5 минут снова переверните. Наше варенье готово, приятного аппетита!

Для справки: Желфикс - растительный загуститель варенья, мармелада, джема, повидла или желе. Выглядит как мелкокристаллический порошок светло-кремового цвета и содержит пектин, декстрозу, лимонную кислоту, консервант.