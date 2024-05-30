Полуничне тирамісу в стакані: надзвичайно простий рецепт популярного десерту від Лілії Цвіт

Тирамісу - один з найвідоміших десертів італійського походження, для якого традиційно використовують какао та каву до сиру маскарпоне. Проте можна приготувати й спрощений, "літній" варіант - з полуницею.
Про те, як готувати тирамісу з полуницею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт.
Для того, щоб приготувати цей легкий літній десерт на 6 порцій по 200 мл, вам потрібні такі інгредієнти:
Для початку помийте полуницю. 250 г ягід перекладіть в миску, додайте 20 г цукрової пудри, та перебийте блендером до однорідної маси.
Полунична маса для тирамісу (скриншот / Лілія Цвіт)
Залиште 6-8 полуниць для декорування десерту. Решту полуниці наріжте тонкими слайсами. Приготуйте крем для тирамісу: для цього збийте міксером на низьких обертах вершки з 50 г цукрової пудри - до легкого загустіння.
Після цього додайте сир маскарпоне та збийте суміш міксером до однорідної консистенції. Готовий крем перекладіть в одноразовий кондитерський пакет.
Готова сирна маса для тирамісу (скриншот / Лілія Цвіт)
Наріжте печиво на декілька частин для зручності перекладання в посуд.
Занурте печиво в полуничну масу на декілька секунд і викладіть в стакани, полийте полуничною масою. Викладіть шар полуничних слайсів, а на нього - крем.
Викладіть шар крему на полуницю (скриншот / Лілія Цвіт)
Прикрасьте десерт цілою або розрізаною навпіл полуницею. Поставте тирамісу в холодильник на 2-3 години для того, щоб печиво просочилося кремом.
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