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Полуничне тирамісу в стакані: надзвичайно простий рецепт популярного десерту від Лілії Цвіт

Як зробити полуничне тирамісу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Тирамісу - один з найвідоміших десертів італійського походження, для якого традиційно використовують какао та каву до сиру маскарпоне. Проте можна приготувати й спрощений, "літній" варіант - з полуницею.

Про те, як готувати тирамісу з полуницею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт.

Що потрібно для полуничного тирамісу

Для того, щоб приготувати цей легкий літній десерт на 6 порцій по 200 мл, вам потрібні такі інгредієнти:

  • полуниця - 400 г;
  • вершки (жирність 33%) - 200 мл;
  • печиво "Савоярді" - 100 г;
  • маскарпоне - 200 г;
  • цукрова пудра - 70 г.

Як готувати тирамісу з полуницею в стакані

Для початку помийте полуницю. 250 г ягід перекладіть в миску, додайте 20 г цукрової пудри, та перебийте блендером до однорідної маси. 

Полунична маса для тирамісу (скриншот / Лілія Цвіт)

Залиште 6-8 полуниць для декорування десерту. Решту полуниці наріжте тонкими слайсами. Приготуйте крем для тирамісу: для цього збийте міксером на низьких обертах вершки з 50 г цукрової пудри - до легкого загустіння.

Після цього додайте сир маскарпоне та збийте суміш міксером до однорідної консистенції. Готовий крем перекладіть в одноразовий кондитерський пакет. 

Готова сирна маса для тирамісу (скриншот / Лілія Цвіт)

Наріжте печиво на декілька частин для зручності перекладання в посуд.

Занурте печиво в полуничну масу на декілька секунд і викладіть в стакани, полийте полуничною масою. Викладіть шар полуничних слайсів, а на нього - крем.

Викладіть шар крему на полуницю (скриншот / Лілія Цвіт)

Прикрасьте десерт цілою або розрізаною навпіл полуницею. Поставте тирамісу в холодильник на 2-3 години для того, щоб печиво просочилося кремом.

 

До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати чизкейк "Пташине молоко".

Читайте також, як готувати натуральний пломбір.

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