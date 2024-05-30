Клубничное тирамису в стакане: чрезвычайно простой рецепт популярного десерта от Лилии Цвит

Тирамису - один из самых известных десертов итальянского происхождения, для которого традиционно используют какао и кофе с сыром маскарпоне. Однако можно приготовить и упрощенный, "летний" вариант - с клубникой.
О том, как готовить тирамису с клубникой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.
Для того чтобы приготовить этот легкий летний десерт на 6 порций по 200 мл, вам нужны следующие ингредиенты:
Для начала помойте клубнику. 250 г ягод переложите в миску, добавьте 20 г сахарной пудры и перебейте блендером до однородной массы.
Клубничная масса для тирамису (скриншот / Лілія Цвіт)
Оставьте 6-8 клубники для декорирования десерта. Остальную клубнику нарежьте тонкими слайсами. Приготовьте крем для тирамису: для этого взбейте миксером на низких оборотах сливки с 50 г сахарной пудры - до легкого загустения.
После этого добавьте сыр маскарпоне и взбейте миксером смесь до однородной консистенции. Готовый крем переложите в одноразовый кондитерский пакет.
Готовая сырная масса для тирамису (скриншот / Лілія Цвіт)
Нарежьте печенье на несколько частей для удобства перекладывания в посуду.
Окуните печенье в клубничную массу на несколько секунд и выложите в стаканы, полейте клубничной массой. Выложите слой клубничных слайсов, а на него - крем.
Выложите слой крема на клубнику (скриншот / Лілія Цвіт)
Украсьте десерт целой или разрезанной пополам клубникой. Поставьте тирамису в холодильник на 2-3 часа для того, чтобы печенье пропиталось кремом.
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