Как получить свои законные 2 га земли: куда обращаться и что делать

В целом каждый украинец, достигший 18-летия, может приватизировать бесплатно до 2,28 га. Полученный пай при желании можно будет продать, когда реформа вступит в силу.

Какой земельный участок и для чего можно получить

Паи из земель государственной и коммунальной собственности бесплатно есть возможность получить в таких размерах:

до 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства;

до 12 соток для ведения садоводства;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах - не более 25 соток (в поселках - до 15 соток, в городах - до 10 соток);

до 10 соток для индивидуального дачного строительств;

для строительства гаражей - не более 1 сотки;

для ведения фермерского хозяйства - в размере земельного пая, определенного для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство.

Как обратили внимание эксперты "Бесплатной правовой помощи", передача земельных участков бесплатно в собственность граждан возможна только один раз по каждому виду использования.

То есть вы имеете право получить в частную собственность до 6 земельных участков различного целевого назначения.

Бесплатно приватизировать можно каждый из видов участков только один раз, независимо от того, есть ли земля у членов семьи, отметил юрист для "Сети правового развития".

Алгоритм действий для получения земучастка

Проверьте, свободен ли земельный участок. Для этого можно использовать Публичную кадастровую карту Украины map.land.gov.ua/kadastrova-karta. Также можно отправить официальный запрос о предоставлении публичной информации в местные органы власти или Госгеокадастр. В зависимости от того, где находится земля (в пределах города, поселка, села или вне населенного пункта), необходимо в дальнейшем обращаться в соответствующие органы власти. Затем нужно подать заявление и разработать проект отвода. В заявлении необходимо указать размер земельного участка и его целевое назначение. Также необходимо включить карту или графический рисунок, где указано местоположение участка. Разработка технической документации землеустроителями может занять от полугода до года. Для регистрации земельного участка нужно с проектом отвода земли обратиться в территориальный орган Госгеокадастра Украины с заявлением о государственной регистрации земельного участка. Обычно это делает землеустроительная организация, с которой заключался договор. Кадастровый регистратор выдает выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке с указанием в нем кадастрового номера. Затем нужно зарегистрировать право собственности. С выпиской из Государственного земельного кадастра и экземпляром проекта землеустройства необходимо вернуться к распорядителю земли - местному совету или администрации. Они утвердят проект и зарегистрируют в Минюсте право собственности. Чтобы получить свидетельство о праве собственности на земельный участок, нужно обратиться с заявлением о государственной регистрации в Укргосреестр или к регистратору Госгеокадастра. Заявление может рассматриваться в течение двух недель.

Нюансы земельных вопросов

При приватизации положенного согласно закону земельного участка в 2 га, украинцы на практике могут столкнуться с определенными трудностями, отметил председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский в эфире "Украинского радио".

Эксперт скептически высказался о возможности реализации этого права, аргументируя вероятными проблемами с градостроительной документацией, ведь гражданин, желающий получить землю, должен предоставить ходатайство и графическое изображение с местоположением участка.

"Фактически это означает, что гражданин самостоятельно должен найти этот свободный участок. Это практически невозможно, особенно, если учесть, что не все земельные участки могут передаваться в собственность - есть определенные ограничения - санитарные зоны, особый статус земель и другие. Рядовому гражданину в этом разобраться очень-очень сложно", - убежден юрист.

Кроме того, по его словам, в Государственном земельном кадастре зарегистрированы не все земельные участки.

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