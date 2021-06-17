Как получить свои законные 2 га земли: куда обращаться и что делать

В Украине рынок земли заработает с 1 июля, и правительство уже утвердило порядок проведения проверки соответствия покупателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям закона, которую будут осуществлять нотариусы.
По закону, каждый гражданин Украины имеет право на бесплатное получение земельного участка определенных размеров. Как реализовать это право, какой алгоритм и куда следует обращаться - читайте в нашем материале ниже.
В целом каждый украинец, достигший 18-летия, может приватизировать бесплатно до 2,28 га. Полученный пай при желании можно будет продать, когда реформа вступит в силу.
Паи из земель государственной и коммунальной собственности бесплатно есть возможность получить в таких размерах:
Как обратили внимание эксперты "Бесплатной правовой помощи", передача земельных участков бесплатно в собственность граждан возможна только один раз по каждому виду использования.
То есть вы имеете право получить в частную собственность до 6 земельных участков различного целевого назначения.
Бесплатно приватизировать можно каждый из видов участков только один раз, независимо от того, есть ли земля у членов семьи, отметил юрист для "Сети правового развития".
При приватизации положенного согласно закону земельного участка в 2 га, украинцы на практике могут столкнуться с определенными трудностями, отметил председатель комитета аграрного и земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский в эфире "Украинского радио".
Эксперт скептически высказался о возможности реализации этого права, аргументируя вероятными проблемами с градостроительной документацией, ведь гражданин, желающий получить землю, должен предоставить ходатайство и графическое изображение с местоположением участка.
"Фактически это означает, что гражданин самостоятельно должен найти этот свободный участок. Это практически невозможно, особенно, если учесть, что не все земельные участки могут передаваться в собственность - есть определенные ограничения - санитарные зоны, особый статус земель и другие. Рядовому гражданину в этом разобраться очень-очень сложно", - убежден юрист.
Кроме того, по его словам, в Государственном земельном кадастре зарегистрированы не все земельные участки.
Ранее мы рассказывали, за сколько можно продать свои 2 га земли, и показывали цены в разных регионах Украины.