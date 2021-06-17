Як отримати свої законні 2 га землі: куди звертатися і що робити

В Україні ринок землі запрацює з 1 липня, і уряд вже затвердив порядок проведення перевірки відповідності покупця або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам закону, яку здійснюватимуть нотаріуси.
Згідно із законом, кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки певних розмірів. Як реалізувати це право, який алгоритм і куди слід звертатися - читайте в нашому матеріалі нижче.
В цілому кожен українець, який досяг 18-річчя, може приватизувати безплатно до 2,28 га.отриманий пай за бажанням можна буде продати, коли реформа набуде чинності.
Паї із земель державної та комунальної власності безплатно є можливість отримати в таких розмірах:
Як звернули увагу експерти "Безоплатної правової допомоги", передача земельних ділянок безкоштовно у власність громадян можлива тільки один раз по кожному виду використання.
Тобто ви маєте право отримати у приватну власність до 6 земельних ділянок різного цільового призначення.
Безкоштовно приватизувати можна кожен з видів ділянок тільки один раз, незалежно від того, чи є земля у членів сім'ї, зазначив юрист для "Мережі правового Розвитку".
При приватизації покладеної відповідно до закону земельної ділянки у 2 га, українці на практиці можуть зіткнутися з певними труднощами, зазначив голова комітету аграрного та земельного права Асоціації адвокатів України Віктор Кобилянський в ефірі "Українського радіо".
Експерт скептично висловився про можливість реалізації цього права, аргументуючи ймовірними проблемами з містобудівною документацією, адже громадянин, який бажає отримати землю, повинен надати клопотання і графічне зображення з місцем розташування ділянки.
"Фактично це означає, що громадянин самостійно повинен знайти цю вільну ділянку. Це практично неможливо, особливо, якщо врахувати, що не всі земельні ділянки можуть передаватися у власність - є певні обмеження - санітарні зони, особливий статус земель та інші. Пересічному громадянину в цьому розібратися дуже-дуже складно", - переконаний юрист.
Крім того, за його словами, в Державному земельному кадастрі зареєстровані не всі земельні ділянки.
Раніше ми розповідали, за скільки можна продати свої 2 га землі, і показували ціни в різних регіонах України.