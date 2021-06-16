Правительство утвердило порядок проверки покупателей земли нотариусами
Кабинет министров утвердил Порядок проведения проверки соответствия покупателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям закона. Проверку будут проводить нотариусы.
Постановление принято во время заседания правительства 16 июня, которое транслировалось в Youtube.
Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, до запуска рынка земли осталось две недели.
"Землю смогут покупать только украинцы как физические лица и в размере не более 100 гектаров. Все оплаты только в безналичной форме. Будет проводиться финансовый мониторинг. Кроме того, сегодня по представлению Министерства юстиции правительство утвердит четкий порядок проверки в отношении покупателя земли", - сказал он.
Согласно принятому документу, такая проверка будет включать, в частности: установление личности покупателя земельного участка сельскохозяйственного назначения; установление конечного бенефициарного владельца юридического лица; проверку применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций); проверку отнесения покупателя в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; определение общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности покупателя.
По результатам проведенной проверки приобретателя нотариус будет составлять протокол, в котором будет указываться информация о соответствии/несоответствии требованиям Земельного кодекса Украины.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.
Напомним, об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года знают три четверти опрошенных (78%). Еще 22% ничего об этом не знают. Данные свидетельствуют, что 79% опрошенных против предоставления иностранцам права покупать в Украине земли сельскохозяйственного назначения. Поддерживают такую инициативу только 15%.