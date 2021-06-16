Правительство утвердило порядок проверки покупателей земли нотариусами

Постановление принято во время заседания правительства 16 июня, которое транслировалось в Youtube .

Как отметил во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль, до запуска рынка земли осталось две недели.

"Землю смогут покупать только украинцы как физические лица и в размере не более 100 гектаров. Все оплаты только в безналичной форме. Будет проводиться финансовый мониторинг. Кроме того, сегодня по представлению Министерства юстиции правительство утвердит четкий порядок проверки в отношении покупателя земли", - сказал он.

Согласно принятому документу, такая проверка будет включать, в частности: установление личности покупателя земельного участка сельскохозяйственного назначения; установление конечного бенефициарного владельца юридического лица; проверку применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций); проверку отнесения покупателя в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности; определение общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности покупателя.

По результатам проведенной проверки приобретателя нотариус будет составлять протокол, в котором будет указываться информация о соответствии/несоответствии требованиям Земельного кодекса Украины.