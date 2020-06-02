Как получить субсидию безработным украинцам: опубликована инструкция

В Украине на период карантина безработные люди тоже могут получить субсидию. Все, кто потерял работу и находился на учете в Центре занятости, теперь могут обратиться в орган защиты населения и рассчитывать на помощь от государства в оплате коммунальных услуг.

Безработные украинцы могут обратиться в органы соцзащиты по почте, лично или с помощью официального сайта. При этом при расчете субсидии в доход будет добавлен исключительно размер пособия по безработице. Об этом сообщил в эфире "Сниданку с 1+1" заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

"В марте было принято соответствующее решение правительства под модификацию под эту проблем. В общем случае мы брали доходы за предыдущие шесть месяцев, когда человек работал и получал доход. Учитывая, что в марте и апреле люди массово потеряли работу, то мы обнулили их доходы до этого момента". - сказал Музыченко.



Для граждан, которые в период карантина потеряли работу и зарегистрировались безработными, учитываются исключительно текущие доходы в виде пособия по безработице. Доходы, которые получались ранее, не учитываются.

Также нужно упомянуть, что получение "карантинной тысячи" пенсионерами не повлияет на получение субсидии. Она все равно должна предоставиться.

Как мы ранее писали, в Киеве скидка на оплату коммуналки будет действовать до конца карантина.