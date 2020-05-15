ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве скидка на оплату коммуналки будет действовать до конца карантина

Новости » Общество     15.05.2020 - 12:27
В Киеве скидка на оплату коммуналки будет действовать до конца карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При оплате коммуналки до конца месяца будет действовать скидка в 10%

Скидка на оплату коммунальных услуг будет действовать до конца карантина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, скидка в 10% на коммуналку действует для тех, кто оплатил услуги до конца месяца.

"Льготный период оплаты услуг продлится до конца ограничительных мер. Мы начали только первый этап ослабления. Если до пандемии, скидка 10% действовала только для тех, кто заплатит до 20 числа месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - заявил Кличко.

Ранее РБК-Украина писало, что начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в марте 2020 года составили 15,7 млрд грн, что на 20% меньше, чем в феврале (19,6 млрд грн). При этом население частично погасило долги за прошлые месяцы.

Также сообщалось, что Кабинет министров увеличил до трех месяцев срок задолженности за житлово-коммунальные услуги, при котором может быть назначена субсидия. До этого действовала норма, при которой субсидия не начислялась при задолженности в более чем два месяца.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Киевскидкауслуги ЖКХ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь