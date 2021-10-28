Кто и как может получить справку о противопоказании к вакцинации: объяснение Минздрава
Украинцы могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация от коронавируса. Перечень таких предостережений и медицинских противопоказаний утвердили в Минздраве Украины.
Об этом 28 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил в своем Facebook.
В каких случаях можно получить справку
Такие документы могут выдать при абсолютных противопоказаниях (постоянные или временные, с указанием срока действия), когда точно есть возможность возникновения серьезной побочной реакции, а также при предостережениях - врач принимает окончательное решение о прививке исходя из баланса преимуществ над рисками.
Отмечается, что если существует возможность прививки другим типом вакцины - справка не выдается.
Какие примеры для противопоказаний
"Например, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с осторожностью", - объяснил Радуцкий.
При этом нардеп призвал украинцев не пытаться самостоятельно решать, является ли их диагноз/симптомы достаточным поводом для отказа вакцинации - в каждом конкретном случае это будет устанавливать только врач.
Когда можно получить справки
Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября.
В Минздраве считают, что реальные противопоказания к вакцинации от COVID-19 имеет максимум 1% граждан Украины.
Таким образом, с 8 ноября госслужащие и педагоги, не сделавшие прививку от коронавируса, смогут быть допущены к работе при наличии такой официальной справки о противопоказании вакцинации.
Данные будут вноситься в электронную систему здравоохранения - украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дія".
Напомним, ранее мы публиковали инструкцию и рассказывали, как получить COVID-сертификат после одной дозы вакцины без приложения "Дия" в телефоне.
Добавим, перед этим в Минздраве объяснили, что делать, если вы купили "липовый" сертификат о вакцинации и хотите сделать прививку.