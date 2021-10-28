Кто и как может получить справку о противопоказании к вакцинации: объяснение Минздрава

Украинцы могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация от коронавируса. Перечень таких предостережений и медицинских противопоказаний утвердили в Минздраве Украины.

Об этом 28 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил в своем Facebook .

В каких случаях можно получить справку

Такие документы могут выдать при абсолютных противопоказаниях (постоянные или временные, с указанием срока действия), когда точно есть возможность возникновения серьезной побочной реакции, а также при предостережениях - врач принимает окончательное решение о прививке исходя из баланса преимуществ над рисками.

Отмечается, что если существует возможность прививки другим типом вакцины - справка не выдается.

Какие примеры для противопоказаний

"Например, диагноз тромбоз с тромбоцитопенией означает в определенных случаях абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с осторожностью", - объяснил Радуцкий.

При этом нардеп призвал украинцев не пытаться самостоятельно решать, является ли их диагноз/симптомы достаточным поводом для отказа вакцинации - в каждом конкретном случае это будет устанавливать только врач.

Когда можно получить справки

Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября.

В Минздраве считают, что реальные противопоказания к вакцинации от COVID-19 имеет максимум 1% граждан Украины.

Таким образом, с 8 ноября госслужащие и педагоги, не сделавшие прививку от коронавируса, смогут быть допущены к работе при наличии такой официальной справки о противопоказании вакцинации.

Данные будут вноситься в электронную систему здравоохранения - украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дія".