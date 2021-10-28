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Хто і як може отримати довідку про протипоказання до вакцинації: пояснення МОЗ

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Четвер 28 жовтня 2021 21:50
Хто і як може отримати довідку про протипоказання до вакцинації: пояснення МОЗ Колаж РБК-Україна: у МОЗ розповіли про протипоказання для вакцинації від COVID-19
Автор: Володимир Костирін

Українці можуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація від коронавірусу. Перелік таких застережень та медичних протипоказань затвердили в МОЗ України.

Про це 28 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив у своєму Facebook.

В яких випадках можна отримати довідку

Такі документи можуть видати при абсолютних протипоказання (постійні або тимчасові, із зазначенням терміну дії), коли точно є можливість виникнення серйозної побічної реакції, а також при застереженнях - лікар приймає остаточне рішення про щеплення виходячи з балансу переваг над ризиками.

Зазначається, що якщо існує можливість щеплення іншим типом вакцини - довідка не видається.

Які приклади для протипоказань

"Наприклад, діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). Наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). Для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою. Загалом визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення з пересторогою", - пояснив Радуцький.

При цьому нардеп закликав українців не намагатися самостійно вирішувати, чи є їх діагноз/симптоми достатнім приводом для відмови вакцинації - в кожному конкретному випадку це буде встановлювати тільки лікар.

Коли можна отримати довідки

Довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада.

У МОЗ вважають, що реальні протипоказання до вакцинації від COVID-19 має максимум 1% громадян України.

Таким чином, з 8 листопада держслужбовці та педагоги, які не зробили щеплення від коронавірусу, зможуть бути допущені до роботи за наявності такої офіційної довідки про протипоказання вакцинації.

Дані вноситимуться в електронну систему охорони здоров'я - українці зможуть згенерувати документ у додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше ми публікували інструкцію і розповідали, як отримати COVID-сертифікат після однієї дози вакцини без додатка "Дія" в телефоні.

Додамо, перед цим у МОЗ пояснили, що робити, якщо ви купили "липовий" сертифікат про вакцинацію і хочете зробити щеплення.

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Михайло Радуцький сертифікат вакцинації Вакцинація Вакцина від коронавірусу
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