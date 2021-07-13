Как получить справку о доходах: пошаговая инструкция

Справка о доходах может понадобиться в разных ситуациях. Ее могут попросить в отдел социальной защиты или при оформлении некоторых документов. Также такая справка необходима при декларировании своих доходов.

Как получить справку о доходах – читайте в нашей пошаговой инструкции ниже.

Справка о доходах с помощью приложения "Дія"

Для подачи запроса на получение справки о доходах из государственного реестра физических лиц о выплаченных доходах и удержанных из них налогов, нужно пройти авторизацию на сайте "Дія" с помощью электронной подписи или BankID.

1. Выберите период, за который вы хотите получить справку.

2. Отправьте запрос.

3. Ожидайте сообщение о готовности справки на электронную почту. Оно также будет доступно в разделе "Обратите внимание" в кабинете гражданина на портале "Дія"

4. Саму справку можно будет загрузить в разделе "Документы" в кабинете гражданина на портале "Дія".

Получение такой справки бесплатное. На подачу у вас уйдет пару минут, еще 30 минут – на ожидание.

Важно!

Будьте внимательны, так как в Государственном реестре физических лиц данные обновляются только в начале каждого квартала, поэтому справка, созданная в разные периоды времени, может содержать разную информацию.

Справка о доходах в Электронном кабинете плательщика (ЭКП)

1. Зайдите на веб-портал Государственной налоговой службы (http://tax.gov.ua или http://cabinet.tax.gov.ua)

2. Войдите в личный кабинет с помощью электронного ключа.

3. Выберите раздел "ЕК для граждан"

4. Нажмите "Запрос о суммах выплаченных доходах"

5. Нажмите кнопку "Создать"

6. В форме запроса заполните все реквизиты.

7. После заполнения и проверки всех реквизитов, сохраните запрос.

8. Подпишите запрос с помощью электронного ключа и отправьте.

9. Проверьте наличие запроса в каталоге отправленных документов, перейдя на вкладку "Отправленные документы"

10. Дождитесь сообщения в личном электронном кабинете плательщика налогов.

11. Проверьте полученный документ. При необходимости его можно скачать или распечатать.

Справка о доходах с личным присутствием

Для получения такой справки вам необходимо будет обратиться в территориальное отделение налоговой службы с паспортом и идентификационным кодом.

Там вам нужно будет составить заявление и указать, за какой квартал вам нужна выписка о доходах.

Срок изготовления такой справки – три рабочих дня. Забирать такую справку тоже нужно лично, с паспортом.