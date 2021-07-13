Як отримати довідку про доходи: покрокова інструкція

Довідка про доходи може знадобитися в різних ситуаціях. Її можуть попросити у Відділ соціального захисту або при оформленні деяких документів. Також така довідка необхідна при декларуванні своїх доходів.

Як отримати довідку про доходи – читайте в нашій покрокової інструкції нижче.

Довідка про доходи за допомогою програми "Дія"

Для подання запиту на отримання довідки про доходи з державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки, потрібно пройти авторизацію на сайті "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID.

1. Виберіть період, за який ви хочете отримати довідку.

2. Надішліть запит.

3. Очікуйте повідомлення про готовність довідки на електронну пошту. Воно також буде доступно в розділі "зверніть увагу" в кабінеті громадянина на порталі "Дія"

4. Саму довідку можна буде завантажити в розділі "Документи "в кабінеті громадянина на порталі "Дія".

Отримання такої довідки безкоштовне. На подачу у вас піде пару хвилин, ще 30 хвилин – на очікування.

Важливо!

Будьте уважні, оскільки в державному реєстрі фізичних осіб дані оновлюються тільки на початку кожного кварталу, тому довідка, створена в різні проміжки часу, може містити різну інформацію.

Довідка про доходи в Електронному кабінеті платника (ЕКП)

1. Зайдіть на вебпортал Державної податкової служби (http://tax.gov.ua або http://cabinet.tax.gov.ua)

2. Увійдіть в Особистий кабінет за допомогою електронного ключа.

3. Виберіть розділ "ЄК для громадян"

4. Натисніть "Запит про суми виплачених доходів"

5. Натисніть кнопку "Створити"

6. У формі запиту заповніть всі реквізити.

7. Після заповнення та перевірки всіх реквізитів, збережіть запит.

8. Підпишіть запит за допомогою електронного ключа і відправте.

9. Перевірте наявність запиту в каталозі відправлених документів, перейшовши на вкладку "Відправлені документи"

10. Дочекайтеся повідомлення в особистому електронному кабінеті платника податків.

11. Перевірте отриманий документ. При необхідності його можна завантажити або роздрукувати.

Довідка про доходи з особистою присутністю

Для отримання такої довідки вам необхідно буде звернутися до територіального відділення податкової служби з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Там вам потрібно буде скласти заяву і вказати, за який квартал вам потрібна виписка про доходи.

Термін виготовлення такої довідки - три робочих дні. Забирати таку довідку теж потрібно особисто, з паспортом.