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Как получить SmartID в Приват24: подробная инструкция

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Пятница 16 июля 2021 19:35
Как получить SmartID в Приват24: подробная инструкция Фото: Как получить SmartID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

SmartID сейчас необходим всем украинцам при оформлении различных документов. Это квалифицированная электронная подпись, являющаяся аналогом вашей собственноручной подписи.

С помощью него можно подписывать документы и отчеты, подтверждать личность и получать услуги онлайн с помощью своего смартфона. В частности, дополнительных устройств и приложений для хранения е-подписи не требуется.

Как получить квалифицированную электронную подпись в Приват24 - читайте в нашем материале ниже.

В частности, SmartID хранится в защищенном облачном хранилище, а использование е-подписи подтверждено Законом Украины "Об электронных доверительных услугах".

Как создать Smart-ID

Чтобы создать подпись для "Приват24 бизнес", необходимо выполнить следующие действия:

  • в мобильном приложении "Приват24 Бизнес" нажмите кнопку "Настройки";
  • выберите из списка Smart-ID и компанию, для которой нужно генерировать Smart-ID;
  • укажите пароль для Smart-ID на английском языке с использованием букв и цифр (минимум 8 символов);
  • ключ будет создан автоматически.

Как использовать подпись

После создания Smart ID можно использовать для подписания платежных документов и отчетов в мобильном приложении "Приват24 бизнес". Документ подписывается с помощью Privat24, поэтому SmartID невозможно потерять, забыть или скомпрометировать, отмечают в банке.

Также, чтобы подписывать платежи прямо сейчас, необходимо:

  • создать платеж или зайдите к уже созданному платежу;
  • нажмите "Подписать";
  • выберите из списка Smart-ID.

Где можно использовать Smart-ID

Так, его можно использовать на любом ресурсе, который интегрировал API. Если такая интеграция есть, в инструментах для подписания изобразится значок SmartID.

Ранее мы сообщали, как открыть и закрыть ФЛП в Приват24.

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