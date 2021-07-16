Как получить SmartID в Приват24: подробная инструкция

В частности, SmartID хранится в защищенном облачном хранилище, а использование е-подписи подтверждено Законом Украины "Об электронных доверительных услугах".

Как создать Smart-ID

Чтобы создать подпись для "Приват24 бизнес", необходимо выполнить следующие действия:

в мобильном приложении "Приват24 Бизнес" нажмите кнопку "Настройки";

выберите из списка Smart-ID и компанию, для которой нужно генерировать Smart-ID;

укажите пароль для Smart-ID на английском языке с использованием букв и цифр (минимум 8 символов);

ключ будет создан автоматически.

Как использовать подпись

После создания Smart ID можно использовать для подписания платежных документов и отчетов в мобильном приложении "Приват24 бизнес". Документ подписывается с помощью Privat24, поэтому SmartID невозможно потерять, забыть или скомпрометировать, отмечают в банке.

Также, чтобы подписывать платежи прямо сейчас, необходимо:

создать платеж или зайдите к уже созданному платежу;

нажмите "Подписать";

выберите из списка Smart-ID.

Где можно использовать Smart-ID

Так, его можно использовать на любом ресурсе, который интегрировал API. Если такая интеграция есть, в инструментах для подписания изобразится значок SmartID.