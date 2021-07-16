Як отримати SmartID у Приват24: детальна інструкція

Зокрема, SmartID зберігається в захищеному хмарному сховищі, а використання е-підпису підтверджено Законом України "Про електронні довірчі послуги".

Як створити Smart-ID

Аби створити підпис для "Приват24 Бізнес", необхідно виконати наступні дії:

у мобільному додатку "Приват24 Бізнес" натисніть кнопку "Налаштування";

виберіть зі списку Smart-ID і компанію, для якої потрібно генерувати Smart-ID;

зазначте пароль для Smart-ID англійською мовою з використанням літер і цифр (мінімум 8 символів);

ключ буде створено автоматично.

Як використовувати підпис

Після створення Smart ID можна використовувати для підписання платіжних документів і звітів у мобільному додатку "Приват24 Бізнес". Документ підписується за допомогою Privat24, тому SmartID неможливо втратити, забути чи скомпрометувати, наголошують у банку.

Також, аби підписувати платежі прямо зараз, необхідно:

створити платіж або зайдіть до вже створеного платежу;

натисніть "Підписати";

виберіть зі списку Smart-ID.

Де можна використовувати Smart-ID

Так, його можна використовувати на будь-якому ресурсі, який інтегрував API. Якщо така інтеграція є, в інструментах для підписання зобразиться значок SmartID.