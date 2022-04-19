Как получить помощь при рождении ребенка во время войны: инструкция

Определять компенсацию в виде одноразовой натуральной помощи может отдел соцзащиты районных или городских советов.

Что нужно для оформления помощи

Для оформления помощи нужны следующие документы:

заявление (можно написать на месте)

копия свидетельства о рождении ребенка/документа, подтверждающего данный факт;

справка из роддома о неполучении "Пакета малыша"

Во время военного положения и 30 дней после его завершения деньги с карты "Пакет Малыша" разрешено тратить на любые товары.

При этом снят 12-месячный лимит на использование денег.

Получить помощь можно на карту ПриватБанка

Из-за того, что некоторые отделения банков приостановили свою работу и вовремя открыть счет спецназначения не всегда возможно — получать компенсацию за "Пакет малыша" можно на любой счет ПриватБанка кого-то из родственников.