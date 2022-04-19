Как получить помощь при рождении ребенка во время войны: инструкция

В Украине уже 55-ый день идет война с Россией, которая напала на наше государство. В это время у пар продолжают рождаться дети. Государство гарантирует выплату при рождении ребенка каждому родителю.
В материале Styler читайте, как получить материальную выплату при рождении малыша.
Определять компенсацию в виде одноразовой натуральной помощи может отдел соцзащиты районных или городских советов.
Для оформления помощи нужны следующие документы:
Во время военного положения и 30 дней после его завершения деньги с карты "Пакет Малыша" разрешено тратить на любые товары.
При этом снят 12-месячный лимит на использование денег.
Из-за того, что некоторые отделения банков приостановили свою работу и вовремя открыть счет спецназначения не всегда возможно — получать компенсацию за "Пакет малыша" можно на любой счет ПриватБанка кого-то из родственников.
Читайте также, как получить пенсию и другие выплаты в условиях войны.