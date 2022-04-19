RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як отримати допомогу при народженні дитини під час війни: інструкція

Фото: Як отримати виплати на народження дитини під час війни (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вже 55-ий день йде війна з Росією, яка напала на нашу державу. В цей час у пар продовжують народжуватися діти. Держава гарантує жінці виплату при народженні дитини.

У матеріалі Styler читайте, як отримати матеріальну виплату при народженні малюка.

Визначати компенсацію у вигляді одноразової натуральної допомоги може відділ соцзахисту районних або міських рад.

Що потрібно для оформлення допомоги

Для оформлення допомоги потрібні наступні документи:

  • заява (можна написати на місці)
  • копія свідоцтва про народження дитини / документа, що підтверджує даний факт;
  • довідка з пологового будинку про неотримання "пакету малюка"

Під час воєнного стану і 30 днів після його завершення гроші з карти "Пакет малюка" дозволено витрачати на будь-які товари.

При цьому знято 12-місячний ліміт на використання грошей.

Отримати допомогу можна на карту Приватбанку

Через те, що деякі відділення банків призупинили свою роботу і вчасно відкрити рахунок спецпризначення не завжди можливо - отримувати компенсацію за "Пакет малюка" можна на будь-який рахунок ПриватБанку когось із родичів.

Читайте також, як отримати пенсію та інші виплати в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
выплаты на ребенка