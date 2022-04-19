Як отримати допомогу при народженні дитини під час війни: інструкція

Визначати компенсацію у вигляді одноразової натуральної допомоги може відділ соцзахисту районних або міських рад.

Що потрібно для оформлення допомоги

Для оформлення допомоги потрібні наступні документи:

заява (можна написати на місці)

копія свідоцтва про народження дитини / документа, що підтверджує даний факт;

довідка з пологового будинку про неотримання "пакету малюка"

Під час воєнного стану і 30 днів після його завершення гроші з карти "Пакет малюка" дозволено витрачати на будь-які товари.

При цьому знято 12-місячний ліміт на використання грошей.

Отримати допомогу можна на карту Приватбанку

Через те, що деякі відділення банків призупинили свою роботу і вчасно відкрити рахунок спецпризначення не завжди можливо - отримувати компенсацію за "Пакет малюка" можна на будь-який рахунок ПриватБанку когось із родичів.