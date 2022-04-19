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Як отримати допомогу при народженні дитини під час війни: інструкція

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Вівторок 19 квітня 2022 11:14
Як отримати допомогу при народженні дитини під час війни: інструкція Фото: Як отримати виплати на народження дитини під час війни (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вже 55-ий день йде війна з Росією, яка напала на нашу державу. В цей час у пар продовжують народжуватися діти. Держава гарантує жінці виплату при народженні дитини.

У матеріалі Styler читайте, як отримати матеріальну виплату при народженні малюка.

Визначати компенсацію у вигляді одноразової натуральної допомоги може відділ соцзахисту районних або міських рад.

Що потрібно для оформлення допомоги

Для оформлення допомоги потрібні наступні документи:

  • заява (можна написати на місці)
  • копія свідоцтва про народження дитини / документа, що підтверджує даний факт;
  • довідка з пологового будинку про неотримання "пакету малюка"

Під час воєнного стану і 30 днів після його завершення гроші з карти "Пакет малюка" дозволено витрачати на будь-які товари.

При цьому знято 12-місячний ліміт на використання грошей.

Отримати допомогу можна на карту Приватбанку

Через те, що деякі відділення банків призупинили свою роботу і вчасно відкрити рахунок спецпризначення не завжди можливо - отримувати компенсацію за "Пакет малюка" можна на будь-який рахунок ПриватБанку когось із родичів.

Читайте також, як отримати пенсію та інші виплати в умовах війни.

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