Как получить помощь по безработице после увольнения: сколько будут выплачивать

Для оформления помощи по безработице украинцам нужно обращаться в центры занятости. Такие центры есть в каждом городе, областном или районном пункте. В больших городах их обычно несколько – в каждом районе.

Безработному нужно встать на учет и оформить документы для получения пособия, которое будет ежемесячно начисляться через банковские организации.

Какие нужны документы

Паспорт или временное удостоверение гражданина Украины

Идентификационный код

Трудовая книжка (договор или другой документ, который подтверждает период занятости)

Военный билет (по необходимости)

Диплом или другой документ об образовании (по необходимости)

Справка с последнего места работы о размере заработной платы – подается, если страховой стаж за последние 12 месяцев составляет не менее 6 месяцев.

От чего зависит размер помощи по безработице

Размер выплат по безработице зависит от многих факторов: от страхового или трудового стажа, от причины окончания трудовых отношений, размера заработной платы накануне увольнения.

При стаже до 2 лет – безработный будет получать 50% от оклада

При стаже от 2 до 6 лет – 55%

При стаже от 6 до 10 лет – 60%

От 10 лет и более – 70%

Сколько будут платить

Стоит отметить, что максимальный размер выплат по безработице привязан к прожиточному минимуму. Если он растет, то и максимальная помощь увеличивается.

Но размер такой помощи не может превышать четыре прожиточных минимума для работоспособных граждан – на данный момент эта сумма составляет 10 736 гривен.

Минимальная помощь по безработице не зависит от прожиточного минимума. Это фиксированная сумма, которая на данный момент составляет 650 гривен. На период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен.

Минимальную помощь могут получить:

Украинцы, которые за последние 12 месяцев отработали менее 6 месяцев

Внутренне перемещенные лица, которые не могут документально подтвердить периоды работы

Молодежь, которая после окончания учебы в заведениях среднего и высшего образования или после увольнения со срочной военной службы впервые ищет работу.

Если человек за последние 12 месяцев до увольнения отработал не менее 6 месяцев, то размер помощи составит 1 800 гривен.