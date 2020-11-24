Як отримати пенсію достроково: українців попередили про нюанси

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсію в Україні можна отримати достроково, але є проблеми

Українських пенсіонерів, які мають право на пільгову пенсію, попередили про деякі нюанси. Деякі українці можуть піти на заслужений відпочинок достроково, але з цим все частіше виникають труднощі.

За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, таке право мають працівники, які були зайняті на шкідливих і важких роботах.

Але багато такого роду підприємств закриваються, а потім отримати документи, що засвідчують право на пільгову пенсію, вкрай складно. У такому випадку право на пільгову пенсію проблемно реалізувати.

"Людина не може знайти ні підприємство, ні документів, що підтверджують виконання робіт, що дають право на пенсію на пільгових умовах. Відповідно порушується право на призначення пільгової дострокової пенсії", - пояснила міністр.

Для розв'язання такої проблеми у відомстві пропонується новий закон про накопичувальну пенсію, який вже передали на розгляд депутатам. У ньому пропонують фінансувати пільгові пенсії (поточні і майбутні) для осіб, зайнятих на шкідливих роботах, коштом підвищення єдиного внеску. В залежності від переліку робіт (особливо шкідливі або шкідливі) ставку єдиного внеску планується підвищити на 15% або на 7%.

Раніше ми писали, що українцям приготували неприємний сюрприз з виплатами пенсій на картку. Пенсіонерів чекають додаткові труднощі, через які зайвий раз потрібно буде сходити в банк.

Також повідомлялося, що багатьох українських пенсіонерів чекають доплати. Стало відомо, які документи потрібні, щоб їх отримати.