Как получить омолаживающий сон: ученые раскрыли новые хронотипы

Ученые расширили классификацию дневной активности человека и предложили новые хронотипы вместо существующих двух категорий: "жаворонков" и "сов".

Эксперты по сну утверждают, что существует четыре "хронотипа сна", каждый из которых представлен разными животными. Об этом передает Metro.co.uk.

Американский исследователь доктор Майкл Бреус объяснил четыре различных типа сна в своей книге "Сила времени" и подробно описал, как определить, к какому хронотипу вы относитесь, и, следовательно, когда вы почувствуете усталость и когда будете наиболее продуктивны.

Какие появились новые хронотипы

Дельфины

У дельфинов чуткий сон, и они просыпаются при малейшем шуме. Чтобы заснуть или проснуться, им требуется прилагать усилия. Дельфины, как правило, чувствуют усталость большую часть дня. По вечерам они часто довольно рассеяны.

В эту категорию попадает около 10% людей.

Лев

Львы по своей натуре обычно просыпаются рано. Издавна таким людям доверяли утреннюю смену охраны группы. Они имеют тенденцию "терять пар" в течение дня. Львы предпочитают отправляться на боковую пораньше.

В эту категорию попадает около 15% людей.

Медведь

У медведей есть энергетический цикл, который поднимается и опускается вместе с солнцем. Они наиболее продуктивны при дневном свете. Обычно медведи просыпаются перед восходом солнца. После полудня они могут немного расслабиться, и обычно устают к концу дня.

В эту категорию попадает около 50% людей.

Волки

Волки ложатся позже и спят подольше. Когда львы просыпаются, волки только начинают засыпать. Просыпаться рано таким людям очень непросто. У них обычно бывает прилив энергии в конце дня. Лучше всего волки думают по ночам.

Только около 15% людей попадают в эту группу.

Почему важно учитывать свой хронотип

Доктор Бреус говорит, что определение хронотипа сна - это ключ к определению того, когда вы будете наиболее эффективны, а также к лучшим способам использования своей энергии в течение дня. Эксперт утверждает, что понимание вашего хронотипа может помочь вам установить идеальное время отхода ко сну и бодрствованию, а также поможет лучше организовать свой график.

Например, если вы знаете, что вы Волк, ваша максимальная продуктивность приходится на середину дня, поэтому вы можете запланировать более интенсивную работу на середину дня. Если вы Лев и наиболее бдительны по утрам, вы будете знать, что планировать большинство своих задач нужно до полудня.

Бреус отмечает в своем блоге, что работать против своих естественных потребностей, насколько это может показаться выгодным в данный момент, на самом деле - непродуктивно.

"Понимание ваших личных циркадных часов (и того, как они работают) может помочь вам получить омолаживающий ночной сон и вести счастливую и здоровую жизнь", - добавил он.

Как работают хронотипы сна

Эксперты обращают внимание, что ваш хронотип определяет вашу индивидуальную естественную склонность засыпать и просыпаться в определенное время суток. Согласно науке о циркадных ритмах, на наши биологические часы влияет наличие яркого света и, в частности, выработка мелатонина. Но не все засыпают, когда садится солнце.

Хронотипы объясняют, почему некоторые люди лучше работают с другим режимом сна. Почему одни люди чувствуют прилив сил поздно ночью, в то время как другие уже спят в девять вечера, а на рассвете полны энергии.

"Ваш хронотип зависит от длины вашего гена PER3 и зависит от генетических, экологических и возрастных факторов. Ваш хронотип влияет на уровень гормонов, метаболические функции и температуру тела, и это лишь некоторые из них. Хотя мы не можем активно менять свой хронотип, наши хронотипы могут меняться по мере старения нашего тела и мозга (вот почему многие полуночники становятся "ранними пташками" в более поздние годы)", - поясняет доктор Бреус.

Напомним, недавно ученые ошеломили последствиями недосыпания для нашего здоровья.

Также мы писали о том, что ученые провели исследования и установили, что неправильный сон может серьезно сказаться на здоровье человека и даже привести к смерти.