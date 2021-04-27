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Как получить обильный урожай картофеля: эксперты рассекретили реальный способ

Автор: Владимир Костырин

Для богатого урожая картофеля огородники часто задействуют те или иные удобрения, и мысли дачников относительно наиболее эффективного средства разнятся. Эксперты утверждают, что есть реальный проверенный способ, который позволяет существенно увеличить урожайность.

Об этом передает Ukr.Media.

По словам специалистов, этот ингредиент позволит собирать с каждого куста почти по ведру картофеля большого размера.

Что нужно

Чтобы хорошо подкормить картофель и в итоге получить обильный урожай, понадобится:

  • древесный пепел;
  • карбамид (мочевина)
  • семена кориандра;
  • луковая шелуха;
  • вода.

Какой процесс

В лунку на дно рекомендуют насыпать чайную ложку мочевины, а сверху - золу (приблизительно 1/3 стандартного пластикового стаканчика). Затем стоит добавить горсть луковой шелухи (такой же стакан из пластика, но полный). После этого все указанные ингредиенты перемешиваются прямо в лунке.

Эту смесь нужно присыпать землей - слой должен быть не толстым, но достаточным, чтобы посевной материал не контактировал с удобрением.

В лунку после этого нужно положить картофель, а сверху полить примерно 1 л воды. Когда вода пойдет в почву, лунку следует засыпать землей.

В дополнение ко всему прямо на лунке стоит посадить кориандр - 2 семян будет достаточно. Это нужно, чтобы запах этой травы отпугивал от картофеля колорадского жука.

Как работают удобрения

Карбамид или мочевина обеспечивает растение необходимым азотом.

В шелухе лука очень много микроэлементов, которые укрепляют растение, повышают ее иммунитет и способствуют адаптации.

Зола не дает бактериям и грибкам поражать клубни, вызывая различные заболевания.

Напомним, в конце марта в Украине началась посевная кампания.

Ранее сообщалось, что на Волыни жуткая бабочка уничтожала урожай, вынудив местных фермеров уйти на карантин.

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