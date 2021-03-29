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В Украине началась посевная кампания: какую площадь выделили под сельхозкультуры

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 16:52
В Украине началась посевная кампания: какую площадь выделили под сельхозкультуры Фото: посевная кампания началась в Украине (map.land.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В Украине начат сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 25 марта 2021 года сельхозпроизводители Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областей посеяли 106,3 тыс. га, или 1% от прогноза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По предварительным данным областей, площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2021 года ожидается в пределах 28,1 млн га, или на 378 тыс. га больше показателя 2020 года.

Зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей. Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,6 млн га, подсолнечника - на уровне 5,4 млн га, сои - 1,4 млн га, сахарной свеклы - около 223 тыс. га.

Напомним, по данным Госстата, озимых зерновых посеяно на площади 7,96 млн га.

Отметим, в 2020 году урожай зерновых в Украине сократился до 65 млн тонн по сравнению с 75 млн тонн в 2019 году.

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