Як отримати рясний урожай картоплі: експерти розсекретили реальний спосіб

Для багатого врожаю картоплі городники часто задіють ті чи інші добрива, і думки дачників щодо найефективнішого засобу різняться. Експерти стверджують, що є реальний перевірений спосіб, який дозволяє істотно збільшити врожайність.
Про це передає Ukr.Media.
За словами фахівців, цей інгредієнт дозволить збирати з кожного куща майже по відру картоплі великого розміру.
Щоб добре підгодувати картоплю і в підсумку отримати рясний урожай, знадобиться:
У лунку на дно рекомендують насипати чайну ложку сечовини, а зверху - золу (приблизно 1/3 стандартного пластикового стаканчика). Потім варто додати жменю лушпиння цибулі (такий же стакан з пластику, але повний). Після цього всі зазначені інгредієнти перемішуються прямо в лунці.
Цю суміш потрібно присипати землею - шар повинен бути не товстим, але достатнім, щоб посівний матеріал не контактував з добривом.
У лунку після цього потрібно покласти картоплю, а зверху полити приблизно 1 л води. Коли вода піде в ґрунт, лунку слід засипати землею.
На додаток до всього прямо на лунці варто посадити коріандр - 2 насіння буде достатньо. Це потрібно, щоб запах цієї трави відлякував від картоплі колорадського жука.
Карбамід або сечовина забезпечує рослину необхідним азотом.
У лушпинні цибулі дуже багато мікроелементів, які зміцнюють рослину, підвищують її імунітет і сприяють адаптації.
Зола не дає бактеріям і грибкам вражати бульбу, викликаючи різні захворювання.
Нагадаємо, наприкінці березня в Україні розпочалася посівна кампанія.
Раніше повідомлялося, що на Волині страшний метелик знищував урожай, змусивши місцевих фермерів піти на карантин.