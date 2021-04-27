Як отримати рясний урожай картоплі: експерти розсекретили реальний спосіб

За словами фахівців, цей інгредієнт дозволить збирати з кожного куща майже по відру картоплі великого розміру.

Що потрібно

Щоб добре підгодувати картоплю і в підсумку отримати рясний урожай, знадобиться:

деревний попіл;

карбамід (сечовина)

насіння коріандру;

лушпиння цибулі;

вода.

Який процес

У лунку на дно рекомендують насипати чайну ложку сечовини, а зверху - золу (приблизно 1/3 стандартного пластикового стаканчика). Потім варто додати жменю лушпиння цибулі (такий же стакан з пластику, але повний). Після цього всі зазначені інгредієнти перемішуються прямо в лунці.

Цю суміш потрібно присипати землею - шар повинен бути не товстим, але достатнім, щоб посівний матеріал не контактував з добривом.

У лунку після цього потрібно покласти картоплю, а зверху полити приблизно 1 л води. Коли вода піде в ґрунт, лунку слід засипати землею.

На додаток до всього прямо на лунці варто посадити коріандр - 2 насіння буде достатньо. Це потрібно, щоб запах цієї трави відлякував від картоплі колорадського жука.

Як працюють добрива

Карбамід або сечовина забезпечує рослину необхідним азотом.

У лушпинні цибулі дуже багато мікроелементів, які зміцнюють рослину, підвищують її імунітет і сприяють адаптації.

Зола не дає бактеріям і грибкам вражати бульбу, викликаючи різні захворювання.