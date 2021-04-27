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Як отримати рясний урожай картоплі: експерти розсекретили реальний спосіб

Автор: Володимир Костирін

Для багатого врожаю картоплі городники часто задіють ті чи інші добрива, і думки дачників щодо найефективнішого засобу різняться. Експерти стверджують, що є реальний перевірений спосіб, який дозволяє істотно збільшити врожайність.

Про це передає Ukr.Media.

За словами фахівців, цей інгредієнт дозволить збирати з кожного куща майже по відру картоплі великого розміру.

Що потрібно

Щоб добре підгодувати картоплю і в підсумку отримати рясний урожай, знадобиться:

  • деревний попіл;
  • карбамід (сечовина)
  • насіння коріандру;
  • лушпиння цибулі;
  • вода.

Який процес

У лунку на дно рекомендують насипати чайну ложку сечовини, а зверху - золу (приблизно 1/3 стандартного пластикового стаканчика). Потім варто додати жменю лушпиння цибулі (такий же стакан з пластику, але повний). Після цього всі зазначені інгредієнти перемішуються прямо в лунці.

Цю суміш потрібно присипати землею - шар повинен бути не товстим, але достатнім, щоб посівний матеріал не контактував з добривом.

У лунку після цього потрібно покласти картоплю, а зверху полити приблизно 1 л води. Коли вода піде в ґрунт, лунку слід засипати землею.

На додаток до всього прямо на лунці варто посадити коріандр - 2 насіння буде достатньо. Це потрібно, щоб запах цієї трави відлякував від картоплі колорадського жука.

Як працюють добрива

Карбамід або сечовина забезпечує рослину необхідним азотом.

У лушпинні цибулі дуже багато мікроелементів, які зміцнюють рослину, підвищують її імунітет і сприяють адаптації.

Зола не дає бактеріям і грибкам вражати бульбу, викликаючи різні захворювання.

Нагадаємо, наприкінці березня в Україні розпочалася посівна кампанія.

Раніше повідомлялося, що на Волині страшний метелик знищував урожай, змусивши місцевих фермерів піти на карантин.

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