"Доступные лекарства": в перечень добавили препараты для профилактики инсульта
Министерство здравоохранения утвердило новый Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Пациенты могут получить бесплатно или с незначительной доплатой лекарства для первичной и вторичной профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
"В реестр добавили 3 новых международных непатентованных названия (24 новые торговые названия). Это - ацетилсалициловая кислота, нифедипин и варфарин. Препараты предназначены для профилактики острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда. В частности, и пациентам, которые уже перенесли эти заболевания", - указано в сообщении.
Отмечается, что в целом количество лекарств в новом реестре возросло на 33 позиции. Сегодня их - 297. Полностью бесплатными являются 93 лекарственные средства. Это - на 8 больше, чем в предыдущем реестре. Другие лекарства пациент получает с незначительной доплатой.
"С начала этого года врачи выписали более 1,6 млн электронных рецептов на лекарства, отпускаемые по Государственной программе реимбурсации. Из них - 83% являются погашенными, то есть пациенты получили необходимые им лекарства в аптеке", - добавляют в НСЗУ.
Напомним, ранее сообщалось, что в программе "Доступные лекарства" 264 лекарственных средства, 85 из которых - бесплатные.
Как писало РБК-Украина, в середине июля 2020-го сообщалось, что по этой программе украинцы могут получить 77 из 256 лекарственных средств бесплатно.