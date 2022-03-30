Как получить компенсацию за разрушенный дом или квартиру: видеоинструкция в "Дие"

Видеоинструкция, как в "Дие" подать заявку на компенсация за утраченное имущество в результате войны

Выберите в приложении вкладку "Разрушенное жилье" - далее вам предложат начать - потом нажмите старт и заполните предлагаемые вам поля для фиксации информации.

Для заполнения формы нужно указать ФИО, РНОКПП (карта налогоплательщика) и контакты.

После заполнения формы ее можно загрузить в формате PDF или получить по электронной почте.

Далее поступит информация о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

На видео внизу подробно смотрите, как это сделать.

Президент Владимир Зеленский уже сообщил, что подача заявок доступна в мобильном приложении, вам его нужно просто обновить.

А через неделю подать такую заявку можно будет и в центрах предоставления административных услуг. Зеленский отметил, что все необходимые детали еще будут разъясняться Кабинетом министров.