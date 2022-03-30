UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как получить компенсацию за разрушенный дом или квартиру: видеоинструкция в "Дие"

Фото: Как через "Дию" оформить компенсацию на разрушенное жилье
Автор: Людмила Жукова

Кабинет министров Украины принял постановление о порядке сбора и учета информации через портал и приложение "Дия" о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий.

Таким образом каждый украинец, чей дом был разрушен в результате войны сможет через "Дию" прислать сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы правительство могло подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно государству на восстановление.

Сейчас в сети появилась подробная инструкция, как это сделать.

Видеоинструкция, как в "Дие" подать заявку на компенсация за утраченное имущество в результате войны

Выберите в приложении вкладку "Разрушенное жилье" - далее вам предложат начать - потом нажмите старт и заполните предлагаемые вам поля для фиксации информации.

Для заполнения формы нужно указать ФИО, РНОКПП (карта налогоплательщика) и контакты.

После заполнения формы ее можно загрузить в формате PDF или получить по электронной почте.

Далее поступит информация о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время.

На видео внизу подробно смотрите, как это сделать.

Президент Владимир Зеленский уже сообщил, что подача заявок доступна в мобильном приложении, вам его нужно просто обновить.

А через неделю подать такую заявку можно будет и в центрах предоставления административных услуг. Зеленский отметил, что все необходимые детали еще будут разъясняться Кабинетом министров.

Также мы рассказывали о том, как получить 2000 гривен переселенцам, которые сменили жительство в результате войны.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия