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Украинцы смогут фиксировать ущерб от боевых действий через "Дию". Кабмин принял постановление

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Воскресенье 27 марта 2022 05:59
Украинцы смогут фиксировать ущерб от боевых действий через "Дию". Кабмин принял постановление Фото: приложение "Дия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Кабинет министров Украины принял постановление о порядке сбора и учета информации через портал и приложение "Дия" о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе в результате боевых действий.

Об этом 27 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Постановление вступит в силу через неделю.

Так, каждый гражданин Украины, чей дом был разрушен в результате российской военной агрессии против нашей страны и боевых действий, сможет через "Дию" прислать сообщение и зафиксировать факт повреждений, чтобы правительство могло подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно государству на восстановление.

"Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас - со сбора информации и фиксации убытков", - отметил премьер.

Ранее сообщалось, что в "Дие" появилось цифровое удостоверение еДокумент - услуга была запущена для граждан, которые из-за войны остались без документов.

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