Украинским переселенцам будут платить по 2000 гривен: как их получить

Кабинет министров выделил Министерству социальной политики 10 млрд гривен на программу "Предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг". Детям будут платить 3000 гривен, взрослым - 2000 гривен.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов уверил, что украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за российской войны в Украине, будут ежемесячно получать помощь.

"Мы сейчас перешли на новую систему поддержки - ежемесячная выплата в размере 2 тысяч гривен гражданам, вынужденно покинувшим свои дома, и 3 тысячи на детей", - заявил министр.

Как получить помощь

Чтобы получить финансовую помощь от государства, переселенцам следует зарегистрироваться на портале "Дия" или в центрах предоставления административных услуг по месту жительства. Потом ждать, когда деньги придут на указанную карту.

Кроме того, в Украине была введена поддержка для работодателей, которые создают новые рабочие места для временно перемещенных лиц.

Кроме того, в Украине будут поддерживаться работодатели, которые создают новые рабочие места для временно перемещенных лиц.

"В течение двух месяцев, когда они создадут новое рабочее место для переселенца, зарегистрируются либо в центре занятости, либо на портале "Дия", они также смогут получить компенсацию в размере 6,5 тысяч гривен", - заявил Немчинов.

Помощь предоставляется лицам, которые переместились с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также территории административно-территориальной единицы, где проводятся боевые действия и введена программа єПідтримка. Это следующие регионы: