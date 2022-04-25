Как получить компенсацию за разрушенное в войне имущество: полная инструкция

Украинцы, чье жилье было разрушено или повреждено российскими военными, смогут получить материальную компенсацию.
О механизме и действиях рассказали на сайте бесплатной правовой помощи.
Какие показатели будут оцениваться при ущербе
стоимость разрушенного и поврежденного жилья, нуждающегося в восстановлении;
фактические расходы, осуществленные восстановления поврежденного жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства;
фактические расходы по осуществлению денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации;
стоимость разрушенных и поврежденных объектов малоэтажного жилищного строительства, в том числе дачного и усадебного типа, а также их части;
стоимость разрушенных и поврежденных объектов незавершенного жилищного строительства.
Кто имеет право на компенсацию
владельцы поврежденного и/или разрушенного жилья;
инвесторы в домостроение, если они получили право на выполнение строительных работ, но не ввели здание в эксплуатацию;
члены жилищно-строительных кооперативов, которые выкупили квартиру или другое помещение кооператива, но не оформили право собственности на него;
а также наследники лиц всех указанных категорий.
Получатели компенсации за повреждение общего имущества многоквартирного дома – ОСМД или управляющие, осуществляющие содержание соответствующих домов.
Для выплат компенсаций правительство Украины открыло специальный счет в Национальном банке Украины, на который зачисляются средства от физических и юридических лиц, международных финансовых организаций.
В Украине уже заработал Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры.
Как подать заявку
Заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно подать через "Дию", в меню "Услуги" нужно выбрать пункт "Поврежденное имущество" и заполнить соответствующую форму.
Для этого необходимы:
данные относительно поврежденного объекта (тип объекта недвижимого имущества; общая площадь недвижимого имущества; адрес (местонахождение) недвижимого имущества и т.п.);
сведения о повреждении или уничтожении недвижимого имущества (дата и ориентировочное время наступления события, описание повреждения, фото-, видеофиксация (при наличии)
контактные данные лица.
Если информация об объекте имеется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, необходимая информация об имуществе отобразится автоматически. В случае ее отсутствия в реестре, можно внести информацию вручную.
Заявление также можно подать лично в центре предоставления административных услуг (ЦНАПе) или у нотариуса.