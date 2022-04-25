Как получить компенсацию за разрушенное в войне имущество: полная инструкция

Какие показатели будут оцениваться при ущербе

стоимость разрушенного и поврежденного жилья, нуждающегося в восстановлении;

фактические расходы, осуществленные восстановления поврежденного жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

фактические расходы по осуществлению денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией российской федерации;

стоимость разрушенных и поврежденных объектов малоэтажного жилищного строительства, в том числе дачного и усадебного типа, а также их части;

стоимость разрушенных и поврежденных объектов незавершенного жилищного строительства.

Кто имеет право на компенсацию

владельцы поврежденного и/или разрушенного жилья;

инвесторы в домостроение, если они получили право на выполнение строительных работ, но не ввели здание в эксплуатацию;

члены жилищно-строительных кооперативов, которые выкупили квартиру или другое помещение кооператива, но не оформили право собственности на него;

а также наследники лиц всех указанных категорий.

Получатели компенсации за повреждение общего имущества многоквартирного дома – ОСМД или управляющие, осуществляющие содержание соответствующих домов.

Для выплат компенсаций правительство Украины открыло специальный счет в Национальном банке Украины, на который зачисляются средства от физических и юридических лиц, международных финансовых организаций.

В Украине уже заработал Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры.

Как подать заявку

Заявку на компенсацию за разрушенное жилье можно подать через "Дию", в меню "Услуги" нужно выбрать пункт "Поврежденное имущество" и заполнить соответствующую форму.

Для этого необходимы:

данные относительно поврежденного объекта (тип объекта недвижимого имущества; общая площадь недвижимого имущества; адрес (местонахождение) недвижимого имущества и т.п.);

сведения о повреждении или уничтожении недвижимого имущества (дата и ориентировочное время наступления события, описание повреждения, фото-, видеофиксация (при наличии)

контактные данные лица.

Если информация об объекте имеется в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, необходимая информация об имуществе отобразится автоматически. В случае ее отсутствия в реестре, можно внести информацию вручную.

Заявление также можно подать лично в центре предоставления административных услуг (ЦНАПе) или у нотариуса.