На оккупированных территориях люди отказываются от "помощи" врага и самоорганизовываются, - разведка

Главное управление разведки выяснило, что жители оккупированных территорий массово отказываются от вражеской "помощи" и удивляют россиян своей самоорганизацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

На оккупированных территориях Харьковской области разворачивается волонтерское движение. Отмечается, что социально-бытовая ситуация там очень сложная, поэтому люди продолжают самоорганизовываться ради взаимопомощи.

Также в Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малообеспеченных лиц. Волонтеры для этого самостоятельно собирают средства и принципиально отказываясь от российской "помощи".

В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей.

Кроме того, в течение 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях.

Сообщается, что оккупанты удивляются активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам: "В России все было бы по другому. Никто бы не занимался волонтерством".

Также в Харьковской области оккупанты устанавливается оборудование российского мобильного оператора "Мегафон".

К тому же внедряется расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств.