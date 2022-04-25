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Як отримати компенсацію за зруйноване у війні майно: повна інструкція

Фото: Як отримати компенсацію за зруйноване житло (t. me. ressentiment_channel)
Автор: Людмила Жукова

Українці, чиє житло було зруйновано або пошкоджено російськими військовими, зможуть отримати матеріальну компенсацію.

Про механізм і дії розповіли на сайті безоплатної правової допомоги.

Які показники будуть оцінюватися при збитку

  • вартість зруйнованого і пошкодженого житла, що потребує відновлення;
  • фактичні витрати, здійснені відновлення пошкодженого житлового фонду та об'єктів житлово-комунального господарства;
  • фактичні витрати по здійсненню грошової компенсації потерпілим, житлові будинки (квартири) яких зруйновані в результаті надзвичайної ситуації військового характеру, викликаної збройною агресією Російської Федерації;
  • вартість зруйнованих і пошкоджених об'єктів малоповерхового житлового будівництва, в тому числі дачного і садибного типу, а також їх частини;
  • вартість зруйнованих і пошкоджених об'єктів незавершеного житлового будівництва.

Хто має право на компенсацію

  • власники пошкодженого та/або зруйнованого житла;
  • інвестори в домобудівництво, якщо вони отримали право на виконання будівельних робіт, але не ввели будівлю в експлуатацію;
  • члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру або інше приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;
  • а також спадкоємці осіб усіх зазначених категорій.
  • Одержувачі компенсації за пошкодження спільного майна багатоквартирного будинку – ОСББ або керуючі, які здійснюють утримання відповідних будинків.

Для виплат компенсацій уряд України відкрив спеціальний рахунок у Національному банку України, на який зараховуються кошти від фізичних та юридичних осіб, міжнародних фінансових організацій.

В Україні вже запрацював Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури.

Як подати заявку

Заявку на компенсацію за зруйноване житло можна подати через "Дію", в меню "Послуги" потрібно вибрати пункт "Пошкоджене майно" і заповнити відповідну форму.

Для цього необхідні:

  • дані щодо пошкодженого об'єкта (тип об'єкта нерухомого майна; загальна площа нерухомого майна; адреса (місцезнаходження) нерухомого майна тощо);
  • відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна (дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, фото -, відеофіксація (за наявності)
  • контактні дані особи.

Якщо інформація про об'єкт є в державному реєстрі прав на нерухоме майно, необхідна інформація про майно відобразиться автоматично. У разі її відсутності в реєстрі, можна внести інформацію вручну.

Заяву також можна подати особисто в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі) або у нотаріуса.

Нагадаємо, що на окупованих територіях люди відмовляються від "допомоги" ворога і самоорганізовуються.

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