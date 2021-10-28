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Как получить COVID-сертификат после одной дозы вакцины без приложения "Дия" в телефоне: инструкция

Автор: Анна Шиканова

Получить документ о вакцинации можно даже после введении одной дозы необходимой прививки. Действовать такой сертификат будет 120 дней.

Как сгенерировать COVID-сертифкат об одной дозе вакцинации на портале "Дия" без использования мобильного телефона – читайте ниже.

Для генерирования "желтого" сертификата о вакцинации одной дозой вакцины понадобится стационарный компьютер, доступ в интернет и электронная подпись на портале "Дия".

Благодаря цифровой подписи на портале "Дия" такой сертификат смогут сделать люди, у которых нет ID-карты или биометрического цифрового паспорта. Такой сертификат могут сделать также и те, кто не пользуется мобильным приложением.

Как сделать сертификат на портале

1. Авторизуйтесь на портале Дия

2. В меню "Услуги" нажмите пункт "Здоровье", а потом – "COVID –сертификат про вакцинацию".

3. С помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) подпишите заявление на получение сертификата и дайте согласие на передачу данных из Единой системы охраны здоровья (ЕСОЗ) в Дию.

4. Сертификат сформируется в формате PDF. Вы можете его сохранить на свой телефон и при необходимости показывать QR-код с экрана. Также можно распечатать такой сертификат на бумаге и носить с собой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Дия" появится возможность загрузить данные о недвижимости - когда услуга начнет работать.

А также рассказывали о том, что стало известно, когда в "Дие" появятся новые COVID-сертификаты.

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сертификат вакцинацииДия