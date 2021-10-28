Стало известно, когда в "Дие" появятся новые COVID-сертификаты

В ближайшее время в приложении "Дия" появятся новые COVID-сертификаты. Речь идет о справках о выздоровлении от коронавируса и результатах ПЦР-тестов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник .

"Ждем их в ноябре. Хотелось бы в начале месяца, но не хочу загадывать. Есть также особенность с данными о том, что человек болел COVID, а затем сделал тест, который подтвердил выздоровление", - сказал он, отвечая на вопрос о сертификатах для тех, кто переболел коронавирусом.

Баник отметил, что при формировании таких сертификатов немаловажную роль играют данные медицинской системы. Поэтому разработчики рассчитывают, что в ноябре министерство здравоохранения сможет предоставить по этим документам полноценную информацию.

Представитель Минцифры добавил, что в приложении "Дия" готовится запуск сертификатов по ПЦР-тестам. В ближайшие дни, по его словам, начнется тестирование таких документов.

"Готовится запуск по ПЦР-тестам, там есть своя особенность. Для того чтобы по ПЦР-тесту можно было создать COVID-сертификат, нужно чтобы в систему "Электронное здоровье", куда идет информация о прививках, отгружали и данные о результатах тестирования", - сказал Баник.

Он уточнил, что сейчас только одна сеть лабораторий готова это делать, а остальные постепенно подключаются. "Поэтому через несколько дней мы начнем бета-тестирование", - добавил представитель ведомства.

По его словам, на сегодняшний день через мобильное приложение и портал "Дия" загружено уже более 3,5 млн COVID-сертификатов. При этом международный и внутренний считаются как один, "желтый" и бумажный также.

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