В "Дия" появится возможность загрузить данные о недвижимости: когда и как это будет работать
В Мінцифри работают над введением новой функции в "Дию" для загрузки данных о недвижимости в реестр. Вероятно, уже в следующем году она станет доступной для всех пользователей приложения.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
"До 2013 года, если говорить о реестре недвижимости, это все были бумаги, БТИ, нотариусы и так далее, поэтому этих данных в основном в реестре нет. Они часто есть только в бумажных архивах", - отметил Баник.
По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифры, сегодня уже работают над пилотной услугой, которая будет верифицировать данные по недвижимости.
Как будет работать функция
- в первую очередь необходимо загрузить сканы документов на недвижимость;
- затем заполнить необходимые данные в онлайн-форму;
- бюро технической инвентаризации получит заявку, проверит архив и документы, после чего загрузит данные в реестр.
"Пока это пилот, возможно в следующем году сможем выйти на масштаб всей Украины", - добавил Баник.
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