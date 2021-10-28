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В "Дия" появится возможность загрузить данные о недвижимости: когда и как это будет работать

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Четверг 28 октября 2021 16:09
В "Дия" появится возможность загрузить данные о недвижимости: когда и как это будет работать Фото: в "Дии" появится возможность загрузить данные о недвижимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Мінцифри работают над введением новой функции в "Дию" для загрузки данных о недвижимости в реестр. Вероятно, уже в следующем году она станет доступной для всех пользователей приложения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"До 2013 года, если говорить о реестре недвижимости, это все были бумаги, БТИ, нотариусы и так далее, поэтому этих данных в основном в реестре нет. Они часто есть только в бумажных архивах", - отметил Баник.

По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифры, сегодня уже работают над пилотной услугой, которая будет верифицировать данные по недвижимости.

Как будет работать функция

  • в первую очередь необходимо загрузить сканы документов на недвижимость;
  • затем заполнить необходимые данные в онлайн-форму;
  • бюро технической инвентаризации получит заявку, проверит архив и документы, после чего загрузит данные в реестр.

"Пока это пилот, возможно в следующем году сможем выйти на масштаб всей Украины", - добавил Баник.

Полную версию интервью смотрите на видео:

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Дия Министерство цифровой трансформации
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