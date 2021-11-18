Как получить больше места для ног в самолете: полезный лайфхак
Во время перелета часто устают ноги. В частности, конечности могут сильно отекать и болеть. Больше всего это возникает утих, чей рост выше среднего.
Чтобы ноги сильно не уставать, нужно правильно расположить свою ручную кладь, сообщает The Sun.
Важно заранее разделить свои вещи на 2 сумки.
На борту самолетов можно увидеть пассажиров, которые ставят свои рюкзаки или женские сумочки под ноги. В частности, люди не хотят оставлять их на верхних полках для ручной клади, ведь там важные вещи.
Такие пассажиры вынуждены лететь с согнутыми ногами, не имея возможности их вытащить.
Поэтому путешественникам советуют разделить вещи на 2 сумки. В одну сложить все то, что не понадобится вам во время полета и оставить ее на верхней полке.
А в другую положить предметы, которые понадобятся во время перелета. Обычно такие вещи уместятся в крошечную сумочку, которую можно разместить в кармане на сиденье перед вами.
Это и позволит увеличить места для ног.
Отметим, что наиболее загружены аэропорты в пятницу и воскресенье. Поэтому имейте в виду – все или почти все места в самолете будут заняты на утренних и вечерних рейсах. И наоборот – в полупустых салонах самолетов стюардессы сами предложат вам пересесть на свободные ряды.
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