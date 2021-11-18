ru ua
Чт, 18 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Как получить больше места для ног в самолете: полезный лайфхак

Новина українською →
Четверг 18 ноября 2021 22:10
Как получить больше места для ног в самолете: полезный лайфхак Как получить больше места для ног в самолете (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во время перелета часто устают ноги. В частности, конечности могут сильно отекать и болеть. Больше всего это возникает утих, чей рост выше среднего.

Чтобы ноги сильно не уставать, нужно правильно расположить свою ручную кладь, сообщает The Sun.

Важно заранее разделить свои вещи на 2 сумки.

На борту самолетов можно увидеть пассажиров, которые ставят свои рюкзаки или женские сумочки под ноги. В частности, люди не хотят оставлять их на верхних полках для ручной клади, ведь там важные вещи.

Такие пассажиры вынуждены лететь с согнутыми ногами, не имея возможности их вытащить.

Поэтому путешественникам советуют разделить вещи на 2 сумки. В одну сложить все то, что не понадобится вам во время полета и оставить ее на верхней полке.

А в другую положить предметы, которые понадобятся во время перелета. Обычно такие вещи уместятся в крошечную сумочку, которую можно разместить в кармане на сиденье перед вами.

Это и позволит увеличить места для ног.

Отметим, что наиболее загружены аэропорты в пятницу и воскресенье. Поэтому имейте в виду – все или почти все места в самолете будут заняты на утренних и вечерних рейсах. И наоборот – в полупустых салонах самолетов стюардессы сами предложат вам пересесть на свободные ряды.

Ранее мы сообщали, как снять видео полета в самолете, чтобы вам все завидовали.

Также мы писали о действенных лайфхаках, которые помогут экономить во время путешествия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Самолет
LITE
Как овладеть теннисом с нуля? Советы от Porsche и Федерации тенниса Украины
Как овладеть теннисом с нуля? Советы от Porsche и Федерации тенниса Украины