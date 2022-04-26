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Как получить больничный у врача, если вы переселенец: инструкция

Как оформить больничный переселенцу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Люди, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны, и переселиться в другие города, имеют право оформить больничный у врача.

Получить больничный лист вы можете, обратившись к любому врачу первичной помощи.

Об этом рассказали в Минздраве Украины.

Алгоритм действий

Если вам необходим больничный лист, а вы сменили место жительства, то обращаться следует к любому семейному врачу или терапевту "первички". Этот врач окажет медицинскую помощь и при необходимости поможет оформить больничный.

Врач даст медицинское заключение, исходя из вашего состояния и диагноза, в электронной системе.

Запомните, если вам нужен больничный после медпомощи, которую уже оказал врач узкой специализации, то обращаться к своему семейному доктору или любому другому врачу "первички" не нужно. Также не нужно в данном случае заключать декларацию с семейным врачом.

Оформленное врачом медицинское заключение направляется в электронный реестр листков нетрудоспособности. Если у вас нет страховки, то больничные листы в электронном реестре не формируются.

Документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, будет не больничный, а медицинское заключение, выданное врачом. Если нет технической возможности создать электронный больничный, то врач выдаст вам его в бумажной форме.

Ранее мы сообщали, как получить средства по е-больничному.

Также мы писали, что Минздрав позволит выдавать бумажные больничные.

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