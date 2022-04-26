Как получить больничный у врача, если вы переселенец: инструкция

Алгоритм действий

Если вам необходим больничный лист, а вы сменили место жительства, то обращаться следует к любому семейному врачу или терапевту "первички". Этот врач окажет медицинскую помощь и при необходимости поможет оформить больничный.

Врач даст медицинское заключение, исходя из вашего состояния и диагноза, в электронной системе.

Запомните, если вам нужен больничный после медпомощи, которую уже оказал врач узкой специализации, то обращаться к своему семейному доктору или любому другому врачу "первички" не нужно. Также не нужно в данном случае заключать декларацию с семейным врачом.

Оформленное врачом медицинское заключение направляется в электронный реестр листков нетрудоспособности. Если у вас нет страховки, то больничные листы в электронном реестре не формируются.

Документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, будет не больничный, а медицинское заключение, выданное врачом. Если нет технической возможности создать электронный больничный, то врач выдаст вам его в бумажной форме.