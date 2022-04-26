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Як отримати лікарняний у лікаря, якщо ви переселенець: інструкція

Як оформити лікарняний переселенцю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Люди, які змушені були покинути свої будинки через війну, та переселитися до інших міст, мають право оформити лікарняний у лікаря. Отримати лікарняний лист можна, звернувшись до будь-якого лікаря первинної допомоги.

Про це розповіли у МОЗ України.

Алгоритм дій

Якщо вам необхідний лікарняний лист, а ви змінили місце проживання, то звертатися слід до будь-якого сімейного лікаря або терапевта "первинки". Цей лікар надасть медичну допомогу і за необхідності допоможе оформити лікарняний.

Лікар дасть медичний висновок, виходячи з вашого стану та діагнозу, в електронній системі.

Запам'ятайте, якщо вам потрібен лікарняний після медичної допомоги, яку вже надав лікар вузької спеціалізації, то звертатися до свого сімейного лікаря або іншого лікаря "первинки" не потрібно. Також не потрібно в цьому випадку укладати декларацію із сімейним лікарем.

Оформлений лікарем медичний висновок надсилається до електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо у вас немає страховки, лікарняні листи в електронному реєстрі не формуються.

Документом, що підтверджує факт тимчасової непрацездатності, буде не лікарняний, а медичний висновок, виданий лікарем. Якщо немає технічної можливості створити електронний лікарняний, лікар видасть вам його в паперовій формі.

Раніше ми повідомляли, як отримати кошти по е-лікарняному.

Також ми писали, що МОЗ дозволить видавати паперові лікарняні.

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