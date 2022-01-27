Минздрав разрешит выдавать бумажные больничные: в каких случаях

Министерство здравоохранения Украины разрешит выдавать бумажные больничные в четырех случаях. Опция будет доступна до 1 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Министерство разработало проект приказа "О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава" относительно медицинских заключений о временной нетрудоспособности и электронных больничных. Следовательно, бумажные больничные в четырех исключительных случаях продолжат выдавать до 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Так, врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

необходимо продлить или закрыть лист нетрудоспособности, который был издан в бумажной форме до 1 октября 2021 г.; истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листа нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а при ее отсутствии - главный врач учреждения; происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении. Больничный выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельстве о рождении; возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности для устранения таких проблем.

В то же время, как отмечают в Минздраве, факт неподключения лечебного учреждения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.