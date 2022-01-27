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Минздрав разрешит выдавать бумажные больничные: в каких случаях

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Украина, Четверг 27 января 2022 13:05
Минздрав разрешит выдавать бумажные больничные: в каких случаях Фото: больничный лист (m-rda.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Министерство здравоохранения Украины разрешит выдавать бумажные больничные в четырех случаях. Опция будет доступна до 1 мая 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Министерство разработало проект приказа "О внесении изменений в некоторые приказы Минздрава" относительно медицинских заключений о временной нетрудоспособности и электронных больничных. Следовательно, бумажные больничные в четырех исключительных случаях продолжат выдавать до 1 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Так, врачи смогут выписывать бумажные больничные, если:

  1. необходимо продлить или закрыть лист нетрудоспособности, который был издан в бумажной форме до 1 октября 2021 г.;
  2. истек срок (семь дней), в течение которого врач может внести изменения в медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения. В таком случае решение о выдаче листа нетрудоспособности принимает врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения, а при ее отсутствии - главный врач учреждения;
  3. происходит усыновление ребенка в течение двух месяцев с даты его рождения, указанного в свидетельстве о рождении. Больничный выдается на основании решения суда об усыновлении и свидетельстве о рождении;
  4. возникли технические проблемы с передачей данных, что приводит к невозможности формирования электронного листа нетрудоспособности в течение семи дней с даты создания медицинского заключения о временной нетрудоспособности для устранения таких проблем.

В то же время, как отмечают в Минздраве, факт неподключения лечебного учреждения к электронной системе здравоохранения не является основанием для выдачи бумажных больничных.

Напомним, электронный больничный начал действовать в Украине с 1 октября 2021 года. Он значительно снижает нагрузку на врачей, помогает быстрее оформить выплаты пациентам.

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