Кто получит "боевые" 100 тысяч от государства: разъяснение

В Кабмине 1 апреля внесли изменения в законопроект №168, регулирующий некоторые "военные" выплаты. В частности, речь идет о так называемых "боевых" 100 тысячах от государства.

Кто сможет получить эти выплаты, читайте ниже в материале Styler .

Согласно постановлению Кабинета Министров "Вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", 100 тысяч будут выплачены:

Тем из защитников, кто находится на лечении из-за ранений связанных с защитой родины, или же в отпуске для лечения.

Погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений, - за весь месяц, в котором человек погиб.

Тем из защитников, кто находится в плену, стал заложником или пропал без вести.

Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели лица и определения полного круга лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь. То есть на эти деньги от государства могут претендовать и родственники погибших.