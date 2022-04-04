Кто получит "боевые" 100 тысяч от государства: разъяснение
В Кабмине 1 апреля внесли изменения в законопроект №168, регулирующий некоторые "военные" выплаты. В частности, речь идет о так называемых "боевых" 100 тысячах от государства.
Кто сможет получить эти выплаты, читайте ниже в материале Styler.
Согласно постановлению Кабинета Министров "Вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", 100 тысяч будут выплачены:
- Тем из защитников, кто находится на лечении из-за ранений связанных с защитой родины, или же в отпуске для лечения.
- Погибшим или умершим в результате полученных травм или ранений, - за весь месяц, в котором человек погиб.
- Тем из защитников, кто находится в плену, стал заложником или пропал без вести.
Кроме этого, документ позволит урегулировать порядок денежного распределения единовременного пособия в случае гибели лица и определения полного круга лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь. То есть на эти деньги от государства могут претендовать и родственники погибших.
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