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Хто отримає "бойові" 100 тисяч від держави: роз'яснення

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Понеділок 04 квітня 2022 11:15
Хто отримає "бойові" 100 тисяч від держави: роз'яснення Фото: Хто отримає "бойові" 100 тисяч від держави (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В Кабміні 1 квітня внесли зміни в законопроєкт №168, що регулює деякі "воєнні" виплати. Зокрема, йдеться про так звані "бойові" 100 тисяч від держави.

Хто зможе отримати ці виплати, читайте нижче в матеріалі Styler.

Згідно постанови Кабінету Міністрів "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану", 100 тисяч будуть виплачені:

  • Тим із захисників, хто перебуває на лікуванні через поранення пов'язані із захистом батьківщини, або ж у відпустці для лікування.
  • Загиблим або померлим внаслідок отриманих травм чи поранень, - за весь місяць, в якому особа загинула.
  • Тим із захисників, хто перебуває у полоні, став заручником або ж пропав безвісти.

Окрім цього, документ дозволить врегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі особи та визначення повного кола осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу. Тобто на ці гроші від держави можуть претендувати й родичі загиблих.

Раніше ми писали про те, що ще одну категорію українців звільняють від мобілізації.

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