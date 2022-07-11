Как получить бесплатный пакет для новорожденного: инструкция

Все украинки, которые недавно родили ребенка, смогут получить для новорожденного бесплатный набор. Главное условие - малышу должно быть не более двух месяцев.

Как получить набор

Отметим, что доставка набора - бесплатная. Его отправляют женщине по Новой почте. В упаковке будут бутылочки, подгузники, средства по уходу, одежда и средства питания для малыша.

Родители, у которых родились два или более малышей одновременно, должны оформлять каждому отдельную заявку, тогда придет несколько бесплатных наборов.

Получить набор очень просто. Заполните краткую заявку на сайте, указав информацию о вас и вашем ребенке, ваши контакты, данные для отправки набора Новой почтой, а также добавив к заявке фото или скан необходимых документов – свидетельства о рождении ребенка и вашего ID (обе стороны) или паспорта (первая, вторая страница и страница с регистрацией).

Обрабатывается заявка в течение двух-трех недель. Если вся указанная вами информация корректна, заявка подтвердится и вам отправят набор на указанное отделение Новой почты. В противном случае с вами свяжутся для уточнения информации в заявке.

Что входит в набор

Каждый такой набор содержит специализированные товары из Германии, среди которых детская одежда (боди, ромперы, носки и шляпки), человечки-спальники для новорожденных, подгузники, бутылочки, соски, коврики для пеленки, пеленки, средства по уходу за кожей малыша и мамы, гигиенические средства (прокладки, влажные салфетки и влажные полотенца), а также детское питание и вкусности для мам.