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Як отримати безкоштовний пакет для новонародженого: інструкція

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Понеділок 11 липня 2022 09:49
Як отримати безкоштовний пакет для новонародженого: інструкція Як отримати набір для малюка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Всі українки, які нещодавно народили дитину, зможуть отримати для новонародженого безкоштовний набір. Головна умова - малюкові повинно бути не більше двох місяців.

Щоб отримати всі необхідні дитячі речі, необхідно залишити заяву на офіційному сайті благодійної організації.

Як отримати набір

Відзначимо, що доставка набору - безкоштовна. Його відправляють жінці Новою поштою. В упаковці будуть пляшечки, підгузники, засоби по догляду, одяг і засоби харчування для малюка.

Батьки, у яких народилися два або більше малюків одночасно, повинні оформляти кожному окрему заявку, тоді прийде кілька безкоштовних наборів.

Отримати набір дуже просто. Заповніть коротку заявку на сайті, вказавши інформацію про вас і вашу дитину, ваші контакти, дані для відправки набору Новою поштою, а також додавши до заявки фото або скан необхідних документів – свідоцтва про народження дитини і вашого ID (обидві сторони) або паспорта (перша, друга сторінка і сторінка з реєстрацією).

Обробляється заявка протягом двох-трьох тижнів. Якщо вся зазначена вами інформація коректна, заявка підтвердиться і вам відправлять набір на вказане відділення Нової пошти. В іншому випадку з вами зв'яжуться для уточнення інформації в заявці.

Що входить в набір

Кожен такий набір містить спеціалізовані товари з Німеччини, серед яких дитячий одяг (боді, ромпери, шкарпетки і капелюшки), чоловічки-спальники для новонароджених, підгузники, пляшечки, соски, килимки для пелюшки, пелюшки, засоби по догляду за шкірою малюка і мами, гігієнічні засоби (прокладки, вологі серветки і вологі рушники), а також дитяче харчування і смаколики для мам.

Нагадаємо, що в Мін'юсті пояснили, як в Україні зареєструвати дитину, яка народилася в окупації.

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