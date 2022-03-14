Как получить бесплатную стоматологическую помощь в Киеве сейчас: контакты клиник и врачей

С приходом в Украину врага наша налаженная жизнь изменилась кардинально и доступ к таким базовым потребностям как стоматологическая помощь стал проблемным. И если плановое лечение можно отложить, то экстренная помощь с зубами и деснами может понадобиться в любое время.
Какие стоматологи Киева оказывают экстренную помощь - читайте в нашем материале Styler.
Контакты Faebook поделилась Ольга Богомолец. Актуальность их стоит проверить по указанным контактам.
Бесплатная стоматологическая помощь в клиниках:
V.R.Dental (Virtual and Restorative Dentistry), вул. Саксаганского, 123, номер +380664668808
Central Dental Clinic, Оболонский проспект, 26, номер: +380504102850