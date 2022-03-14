Как получить бесплатную стоматологическую помощь в Киеве сейчас: контакты клиник и врачей

С приходом в Украину врага наша налаженная жизнь изменилась кардинально и доступ к таким базовым потребностям как стоматологическая помощь стал проблемным. И если плановое лечение можно отложить, то экстренная помощь с зубами и деснами может понадобиться в любое время.

Контакты Faebook поделилась Ольга Богомолец. Актуальность их стоит проверить по указанным контактам.

Ранее мы писали, какие аптеки в Киеве продолжают работать.

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