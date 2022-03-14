Як отримати безкоштовну стоматологічну допомогу в Києві зараз: контакти клінік і лікарів

З приходом в Україну ворога наше налагоджене життя змінилося кардинально і доступ до таких базових потреб як стоматологічна допомога став проблемним. І якщо планове лікування можна відкласти, то екстрена допомога з зубами та яснами може знадобитися будь-коли.
Які стоматологічні Києва надають екстрену допомогу - читайте в нашому матеріалі Styler.
Контактами у Faebook поділилася Ольга Богомолець. Актуальність їх варто перевірити за вказаними контактами.
Безкоштовна стоматологічна допомога в клініках:
V.R.Dental (Virtual and Restorative Dentistry), вул. Саксаганського, 123, номер +380664668808
Central Dental Clinic, Оболонський проспект, 26, номер: +380504102850