Як отримати безкоштовну стоматологічну допомогу в Києві зараз: контакти клінік і лікарів

З приходом в Україну ворога наше налагоджене життя змінилося кардинально і доступ до таких базових потреб як стоматологічна допомога став проблемним. І якщо планове лікування можна відкласти, то екстрена допомога з зубами та яснами може знадобитися будь-коли.

Які стоматологічні Києва надають екстрену допомогу - читайте в нашому матеріалі Styler .

Контактами у Faebook поділилася Ольга Богомолець. Актуальність їх варто перевірити за вказаними контактами.

Раніше ми писали, які аптеки в Києві продовжують працювати.

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