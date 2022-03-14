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Як отримати безкоштовну стоматологічну допомогу в Києві зараз: контакти клінік і лікарів

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 16:40
Як отримати безкоштовну стоматологічну допомогу в Києві зараз: контакти клінік і лікарів Фото: Як отримати безкоштовну стоматологічну допомогу в Києві (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

З приходом в Україну ворога наше налагоджене життя змінилося кардинально і доступ до таких базових потреб як стоматологічна допомога став проблемним. І якщо планове лікування можна відкласти, то екстрена допомога з зубами та яснами може знадобитися будь-коли.

Які стоматологічні Києва надають екстрену допомогу - читайте в нашому матеріалі Styler.

Контактами у Faebook поділилася Ольга Богомолець. Актуальність їх варто перевірити за вказаними контактами.

Безкоштовна стоматологічна допомога в клініках:

  • V.R.Dental (Virtual and Restorative Dentistry), вул. Саксаганського, 123, номер +380664668808
  • Central Dental Clinic, Оболонський проспект, 26, номер: +380504102850
  • TDC_clinic, Михайлівський провулок, 4, номер: +380678272723
  • Vivaldi Dent, вул. Бульварно-Кудрявська, 33-Г, номери: +380973557766, +380995557766
  • Стоматологія, вул. Мішуги, 10 (торгово-офісний центр Паралель поряд з Пірамідою, 2 поверх), номер: +380969239903
  • Esthetic dental clinic, вул. Є. Чавдар, 13, номер: +380505379977
  • Центр ізраїльської стоматології, вул. Шептицького, 14, номер: +380672350935
  • Позняки/Осокорки, номер: +380969239903
  • Вул. Автозаводська, 83, Дмитро (тільки з гострим болем, пульпіт/періодонтит/видалення); номер: +380936106000
  • Теремки, номер: +380731707148
  • Дарницький р-н, вул. Юрія Литвинського 52/16, номери: +380507588885; +380965268879
  • Medical centre by Dr.Yurin (працює та допомагає оперативно при гострому болю), вул. Богданівська 7-Г, номери: +380507429040; +380987429040
  • Добрий Доктор, вул. Мілютенка, 11, номер: +380961020308
  • КТ щелепно-лицевої ділянки (гострий біль, травма), вул. Драгоманова 6/1, Київ, номер: +380681002953
  • Narin Dental Care, Голосіївський район, номер: +380930542509
  • Complex Dent (невідкладна стоматологічна допомога, можлива онлайн консультація), Дніпровський район, вул. Воскресенська 12-Б, номер: +380688663606.
  • Стоматолог-хірург, Український стоматологічний центр (може приймати ургентних хворих та надавати швидку допомогу), вул. Голосіївска, 13-А, номер: +380632437717
  • Український стоматологічний центр (Анна), вул. Голосіївська, 13-A, номер +380632437717
  • Поліклініка (Андрій Юрійович), вул. Петра Курінного, 2, номер: +380936880556
  • Паркове Містечко (Ганна Єгорова), гострий зубний біль, вул. Вишгородська, 45, номер: +380962082878

Раніше ми писали, які аптеки в Києві продовжують працювати.

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