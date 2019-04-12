Отомстили за наших: украинские воины уничтожили партию боевиков

ВСУ уничтожили партию боевиков 11 апреля на Донбассе (Коллаж РБК-Украина)

Бойцы ВСУ ответили пророссийским оккупантам на обстрелы

На Донбассе украинские воины мощным ответом уничтожили девять боевиков, которые 20 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Оккупанты обстреляли позиции наших войск 19 раз: дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Лебединское. Трижды из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Павлополь", - говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

Также 4 раза оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов возле населенного пункта Новотроицкое, а возле Новоселовки 5 раз нанесли удар из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов были уничтожены, еще восемь - ранены. Потерь среди личного состава нет. На все обстрелы противника наши защитники ответили огнем.

Также мы писали, что украинские воины вернули часть Донбасса. Бойцы говорят, что местность там на холмах, поэтому теперь наши военные имеют преимущество над противником. Однако добраться до новых позиций непросто, посокольку путь туда боевики очень хорошо видят.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил о необходимости объявления пасхального перемирия.

Отметим, накануне в МИД России заявили, что от итогов выборов 2019 в Украине зависит судьба нормандского формата по урегулированию на Донбассе.