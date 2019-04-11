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В России связали будущее нормандского формата с выборами в Украине

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 10:16
В России связали будущее нормандского формата с выборами в Украине
Фото: Григорий Карасин (flickr.com/iiss_org)

Выборы 2019 могут определить судьбу нормандского формата по Донбассу

От итогов выборов 2019 в Украине зависит судьба нормандского формата по урегулированию на Донбассе. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, передают российские СМИ.

По его словам, участникам нормандского формата, в который входят Украина, Россия, Германия и Франция, следует "не особенно увлекаться гаданием на кофейной гуще" и подождать 21 апреля - второго тура выборов президента Украины.

"Итоги голосования во многом предопределят, будет ли ускорение в этом процессе, будет ли сам процесс более результативным или опять вернется к тому вялотекущему безрезультатному обсуждению, которое, к сожалению, было свойственно для позиции украинской стороны на протяжении последних лет", - добавил Карасин.

Напомним, ранее агентство Reuters подтвердило, что действующий президент Украины Петр Порошенко и его оппонент во втором туре Владимир Зеленский 12 апреля проведут встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В начале апреля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин выступает за сохранение нормандского формата.

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