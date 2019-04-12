Помстилися за наших: українські воїни знищили партію бойовиків

ЗСУ знищили партію бойовиків 11 квітня на Донбасі (Колаж РБК-Україна)

Бійці ВСУ відповіли проросійським окупантам на обстріли

На Донбасі українські воїни потужною відповіддю знищили дев'ять бойовиків, які 20 раз обстріляли позиції ЗСУ, з них 4 рази застосувавши заборонену Мінськими домовленостями озброєння.

"Окупанти обстріляли позиції наших військ 19 разів: двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Лебединське. Тричі з протитанкових ракетних комплексів, мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля села Павлопіль", - йдеться в повідомленні прес-центру Об'єднаних сил.

Також 4 рази окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів біля населеного пункту Новотроїцьке, а біля Новоселівки 5 разів з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки, 11 квітня дев'ять окупантів були знищені, ще вісім поранені. Втрат серед особового складу немає. На всі обстріли противника наші захисники відповіли вогнем.

Також ми писали, що українські воїни повернули частину Донбасу. Бійці кажуть, що місцевість там на пагорбах, тому тепер наші військові мають перевагу над противником. Однак добратися до нових позицій непросто, бо шлях туди бойовики дуже добре бачать.

Раніше спецпредставник ОБСЄ у контактній групі з ситуації на Донбасі Мартін Сайдик заявив про необхідність оголошення великоднього перемир'я.

Відзначимо, напередодні в МЗС Росії заявили, що від підсумків виборів 2019 в Україні залежить доля нормандського формату по врегулюванню на Донбасі.