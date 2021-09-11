Получение посылок в почтоматах "Новой почты" хотят запретить: разгорается скандал

Что известно о законопроект

Авторы документа говорят, что документ позволит усилить борьбу с контрабандой в Украине. Однако, для этого они хотят повысить эффективность таможенного контроля и оформления международных отправлений.

Поэтому соответствующий законопроект должен создать условия для удешевления и облегчения администрирования и учета отправлений. Кроме того, для этого должны ввести электронные реестры отправлений, а все данные для них должны подавать операторы и экспресс - перевозчики.

Пояснительная записка законопроекту (скрин: w1.c1.rada.gov.ua)

Почтовые операторы против

Как пишет UBR.ua, почтовые операторы уже заявили, что в Украине контрабанда поступает через границу, а не через посылки и операторов.

По словам директора "Новая Почта Глобал" Юрия Беневитського, через почтовых и экспресс-операторов контрабанда не поступает.

"Они - "белые" компании с е-реестрами, которые подаются в таможню. Плюс, при экспресс - доставлении нет возможности каким-то образом провести груз, который не будет задекларирований или неоформленный", - заявил директор.

Также он добавил, что на границе уже 30 лет процветает контрабанда.

Кроме того, Беневитський отметил, что на данном этапе логистическая компания в Украине не готова ни к сбору, ни к верификации данных пользователей. Также, когда клиенты покупают товар на торговой площадке, у них не спрашивают копии паспорта или идентификационного кода, ведь это незаконно.

"Если мы начнем собирать эти данные, то вопрос: как мы будем это верифицировать? У нас миллионы посылок в месяц. Как собрать из стольких людей паспортные данные? И как проверить, что это именно те люди? Верификация проходит на моменте покупки, а не при доставке или таможенном оформлении ", - утверждает Юрий Беневитський.

Коллапс на почтах

Когда примут закон, то люди больше не смогут получать заграничные посылки через абонентские ящики в своих домах или почтоматах. Согласно поэтому образуются огромные очереди в отделениях.

К тому же увеличится выдаче конкретного заказа. Поскольку работнику отделения надо будет не только проверить документы, но и внести все данные в реестр.

Поэтому система доставки будет парализована по всей стране и от этого пострадают только клиенты, которые заказывают товары для себя.