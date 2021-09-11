Отримання посилок в почтоматах "Нової пошти" хочуть заборонити: розгорається скандал

Що відомо про законопроєкт

Автори документу кажуть, що документ дозволить посилити боротьбу з контрабандою в Україні. Однак, для цього вони хочуть підвищити ефективність митного контролю та оформлення міжнародних відправлень.

Тому відповідний законопроєкт повинен створити умови для здешевлення і полегшення адміністрування та обліку відправлень.Окрім того, для цього мають запровадити електронні реєстри відправлень, а всі дані для них мають подавати оператори й експрес - перевізники.

Пояснювальна записка законопроєкту (скрін: w1.c1.rada.gov.ua)

Поштові оператори проти

Як пише UBR.ua, поштові оператори вже заявили, що в Україні контрабанда надходить через кордон, а не через посилки та операторів.

За словами директора "Нова Пошта Глобал" Юрія Беневітського, через поштових та експрес-операторів контрабанда не надходить.

"Вони – "білі" компанії з е-реєстрами, які подаються до митниці. Плюс, при експрес-доставлянні немає можливості якимось чином провести вантаж, який не буде задекларовано або неоформлено", – заявив директор.

Також він додав, що на кордоні вже 30 років процвітає контрабанда.

Окрім того, Беневітський зазначив, що на даному етапі логістична компанія в Україні не готова ні до збору, ні до верифікації даних користувачів. Також, коли клієнти купують товар на торговому майданчику, у них не запитують копії паспорта або ідентифікаційного коду, адже це незаконно.

"Якщо ми почнемо збирати ці дані, то питання: як ми будемо це верифікувати? У нас мільйони посилок на місяць. Як зібрати зі стількох людей паспортні дані? І як перевірити, що це саме ті люди? Верифікація проходить на моменті купівлі, а не при доставленні або митному оформленні", – стверджує Юрій Беневітський.

Колапс на почтах

Коли приймуть закон, то люди більше не зможуть отримувати закордонні посилки через абонентські скриньки в своїх будинках чи поштоматах. Відповідно через це утворяться величезні черги у відділеннях.

До того ж збільшиться час видачі конкретного замовлення. Оскільки працівникові відділення треба буде не тільки перевірити документи, а й внести всі дані в реєстр.

Тому система доставляння буде паралізована по всій країні і від цього постраждають лише клієнти, які замовляють товари для себе.